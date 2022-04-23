Bu Haber Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor: Her Krediye Sigorta Şartına Son! Türkiye'de yaşayan milyonlarca tüketiciyi oldukça yakından ilgilendiren ve her krediye sigorta zorunluluğu uygulanmasına artık son veriliyor. İzinsiz bir şekilde sigorta işlemi gerçekleştiren bankaları da cezai işlem uygulanıyor.

Kredi kullanan yurttaşların çok sert tepkisine sebep olan sigorta zorunluluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Para ile uğraşan 3 kurum: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gelen değerlendirmeler ile konuya açıklık getirildi. Buna göre 2 kurumun yapmış olduğu açıklamada tüketicilerin açık talebi olmadan kredi ile alakalı sigortayı yaptırılamayacak yönelik dikkat çekilerek, hayat sigortası adı altında gerçekleştirilen tahsilat işlemlerinin iadesi hususunda vatandaşların cayma ile sigortadan ayrılma hakları bulunuyor. Süresi içerisinde müracaat işlemlerini gerçekleştiren sigorta ettirenlere ise hiçbir kesinti yapılmadan prim iadesi yapılmaktadır şeklinde ifadeler kullanıldı

Bu Uygulama, Tüketici Kanunlarına Da Aykırı

Bankalar, kredi faiz oranlarını düşürmelerine karşın bu açığı kapatmak açısından konut kredilerinde ihtiyaç ve konut kredisinde hayat, taşıt kredilerinde ise kasko sigortasını zorunlu yaptırıyor. Tüketicinin korunması kanununda yerini alan; ‘bir hizmet alınırken bir başka mal ve hizmetin satın alınması şartına bağlanmaz’ hükmü ile tüketicilerin talebi olmadan kredi ile alakalı sigorta yaptırılamayacağı anlamı ortaya çıkıyor. Diğer taraftan tüketicinin cayma hakkı var. Yani bir tüketici, bir kredi çekeceği zaman banka tarafından kendisini adeta dayatılan çeşitli sigorta işlemleri açısından ücret kesilmesi durumunda kredi çekilmesi işlemlerinin her nerede olduğuna bakılmaksızın cayma hakkının saklı olduğunun bilinmesinde fayda olacaktır.