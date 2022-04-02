Bu Haber Ev Sahiplerini İlgilendiriyor! O Banka Kesenin Ağzını Açtı, Başvurup Ne Kadar Alabileceğinizi Öğrenin. Vakıfbank resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre evi olanlara para ödemesi yapılacak.

Vakıfbank İpotekli Kredi Nedir?

Ülkemizin en büyük kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank, 2022'de acil nakit problemleri için kredi çekmek isteyen fakat müracaat işlemleri reddedilen vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlamaya geliyor. Vakıfbank ipotekli ihtiyaç kredisi kullanmanız mümkündür. Vakıfbank ipotekli ihtiyaç kredisi ile ipotek karşılığında taksitli ihtiyaç kredisi kullanmanız Böylelikle çok daha rahat. Böylelikle düşük kredi notu ya da yüksek tutarlı nakit ihtiyaçları, kredi kullanımında engel olmaktan çıkacak artık.

Üzerinize kayıtlı olan herhangi bir gayrimenkulü VakıfBank'a ipotek gösterdiğinizde kredi çekmeniz artık an meselesi olacaktır. Gayrimenkul ekspertiz değeri göz önünde bulundurulur ve böylece Vakıfbank, ipotekli kredi limit tutarı başta olmak üzere ipotek gösterilecek gayrimenkul ekspertiz değerinin yüzde 80'lik bölümü kadar olacaktır.

Vakıfbank İpotekli İhtiyaç Kredisi Detayları Neler?

Vakıfbank, ipotekli ihtiyaç kredisi ile bütün acil nakit problemlerinize uygun şartlarda cevap veriyor. 36 aylık vade seçeneğinin bulunduğu ipotekli İhtiyaç kredisinde geri ödeme tutarlarının cazip rakamlardan oluşması da cabası. Özellikle de 3 aylık dönemli ya da değişken taksitli gibi farklı ödeme planları seçenekleri arasından sizin için en uygun olanını çok kolay bir şekilde seçebilirsiniz. 36 ay vade avantajı bankacılık sektörü kuralları gereğince 50.000 TL'ye Varan ipotekli ihtiyaç kredisi kullanımlarında geçerli olacaktır. 50 bin TL üzerinde olan bütün ihtiyaç kredisi limitlerinde ise en çok 24 ay vade seçimi yapılabilmektedir.