Beyonce'nin Yeni Yaz Şarkısı 'Büyük İstifa'yı Kanalize Ediyor Mu?

Amerikalı pop yıldızı Beyonce Knowles-Carter, yakında çıkacak olan 'Rönesans' albümünden 'Break My Soul' single'ını erken yayınlayarak hayranlarını şaşırttı ve bazılarının yükselene dokunduğunu söylediği şarkı sözleriyle sosyal medyayı ateşe verdi koşullarda işçi öfkesi.

“Yeni bir sürücü bulacağım / kahretsin, beni çok çalıştırıyorlar / Dokuzda çalışıyorlar, sonra beşi geçiyor / Ve sinirlerimi çalıştırıyorlar, bu yüzden geceleri uyuyamıyorum” diyor sanatçı, "Sadece işimden ayrıldım."

Bazı yorumcular, sözlerin, işletmelerin yeterli sayıda çalışan bulmakta zorlandığı pandemi sonrası "Büyük İstifa"yı kanalize ettiğini söyledi.

Editör Patu Patel, "Beyoncé, milenyum sonundaki tükenmişliğin, işçi hareketinin, 90'ların canlanmasının ve queer gururunun yazı olduğunu gördü ve 'Evet, bununla ilgili bir şarkı yapabilirim' dedi" dedi. müzik dergisinin şefi Pitchfork sosyal medya platformu Twitter'da.

Knowles-Carter şarkı sözlerinin anlamı hakkında yorum yapmadı.

Eşi Sean Carter (Jay-Z) tarafından yazılan single, şarkıcı Robin S'in 1990'ların dans klasiği 'Show Me Love'ın yanı sıra gey Amerikalı rapçi Big Freedia'nın 'Explode' şarkısını içeriyor.

Şarkı, Jay-Z'nin ortak sahibi olduğu yayın hizmeti Tidal'da çıkış yaptı ve 21 Haziran'da EST gece yarısı (05:00 GMT) diğer büyük müzik akışı hizmetlerinde düştü ve eşlik eden bir şarkı sözü videosu YouTube'da yayınlandı.

40 yaşındaki Knowles-Carter, Kasım 2021'de 'King Richard' filminin müziklerine Oscar adayı katkısı 'Be Alive'ı yayınladı. Ayrıca, şarkıların yer aldığı 'The Lion King: The Gift' film müziği albümünü de piyasaya sürdü 2019'da hem 'Black is King' hem de 'Lion King' filmlerinde yer aldı.

Ancak Renaissance (Act 1), Lemonade'in Nisan 2016'da piyasaya sürülmesinden bu yana sanatçıların ilk solo stüdyo albümü. Kayıt 16 parçadan oluşacak ve 29 Temmuz'da piyasaya sürülecek.

Müzik grubu Destiny's Child'daki çalışmaları ve onunla birlikte yayınladığı 'The Carters' albümü de dahil olmak üzere müziği için toplam 28 ödül ve 79 adaylık kazanan Grammy Ödülü tarihinde en çok aday gösterilen kadın ve en çok ödül alan şarkıcı. erkek eş.

Ayrıca Billboard Müzik Ödülleri'nde en çok ödül alan sekizinci sanatçıdır.