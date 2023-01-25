Bu fiyata sıfır Volkswagen T-Cross kaçmaz! Son 6 gün!

Son 6 gün! Bu fiyata sıfır Volkswagen T-Cross kaçmaz! Bu model kusursuz sürüş özellikleriyle adından söz ettiriyor. SUV model aracın konforu çok daha fazla öne çıkarıyor. C-SUV dünyasına yön veren modeller arasında bulunan Volkswagen T-Cross yeni fiyatları oldukça uygun olarak sunuluyor Volkswagen T-Cross, köklü geçmişi ve sınıfına yön veren yapısıyla lokomotif modellerden bir tanesi olarak sevenleri ile buluşuyor.

Volkswagen T-Cross Yeni Fiyatlar Ne Olacak?

Volkswagen T-Cross modelinin yeni paketinin fiyatı ise 1.048.200 TL olarak açıklandı. Bu fiyat Türkiye’de şok etkisi yarattı. Dış ve iç tasarımını tamamen güncellenmiş olan bu kadar lüks bir aracın fiyatı şaşkınlık yarattı. Ayrıca T-Cross sürüş deneyimini de farklı hale getiriyor.

2023 Ocak Volkswagen T-Cross Sıfır Araç Fiyat Listesi

T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life 654.200 TL'den bayiden alabilirsiniz

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life 766.100 TL'den bayiden alabilirsiniz

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style 831.900 TL'den bayiden alabilirsiniz

Volkswagen T-Cross 110 PS güç ve 200 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0L TSI motorla satılmaktadır. 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzımanlı versiyonları bulunmaktadır. Manuel şanzımanlı Volkswagen T-Cross şehir içi 5,7-6,0L, şehir dışı 3,8-4,9L, ortalama 4,4-5,4L yakıt tüketmektedir. Maksimum hızı 189 km/s olup, 0’dan 100 km’ye 10,8 saniyede çıkmaktadır.

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