Emekliye haber: emekli maaşı alanlar SGk destekli 30.000 TL nakit ödemesi alıyor

SGK üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan kampanyada emekli maaşı hesabınız üzerinden 30.000 TL'ye kadar ödeme almanız mümkün olmaktadır. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 36 ay vadeli Kredi imkânından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. SGK üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlanıyor. Destek kredisi adı altında verilen ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemleri yapılacak olan bu Kredi kampanyasında Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları destek oluyor.

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların en çok tercih ettiği banka olmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsunuz ve para ihtiyacınızın olması durumunda bankadan İstediğiniz zaman başvurularınızı gerçekleştirerek 30.000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz kredi kampanyaları yapılmaktadır. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden ve internet sitesi üzerinden başvurularınızı yapabilir isterseniz de internet bankacılığı uygulamasını kullanarak İstediğiniz zaman hesabınıza para ödemesi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası sadece ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için değil konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde de ihtiyaç kredisi gibi düşük faiz oranları ile işlem yapmaktadır. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar krediye imkanı sağlanmaktadır.

Diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.