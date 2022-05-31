Bu Durum Milyonlarca insanı ilgilendiriyor

akat bu durumda özellikle ele alınıp belirtilmesi gereken bir durum var ki bunu da söylemeden geçmeyelim. Bazı istinai durumlar özellikle 30 günlük zaman diliminde sorunlar yaşamanıza zemin hazırlayabilir. Şimdi öncelikle birden fazla şehirde hizmetiniz varsa ya da sahte sigorta durumu ile karşı karşıya kalırsanız yapacağınız bu işlemlerde ne yazık ki gecikmeler aksaklıklar meydana gelmesi oldukça olası bir durum olarak karşınıza çıkmaktadır.

Özellikle sahra sigorta sorunu ile karşı karşıya kaldıysanız müracaat etmiş olduğunuz ilgili kurum ya da kuruluşlar sizlerden hem dosya ister hem de sizin adınıza çeşitli bir takım incelemelerde bilinir .Bunun için detaylı bir bilgi talep ederseniz dosyanızın yer alırdı SGK merkezlerine müracaat etmeniz gerekmektedir. Genellikle kişiler bu tür dosyalarının detaylı bir şekilde inceleme işlemleri telefon ile çözülüp çözülmeyeceğini merak ederler. Bu noktada özellikle uyarmak isteriz ki kesinlikle bu tür dosya detay işlemleriniz telefon üzerinden tarafınıza paylaşılmamaktadır.

Bu sebepten dolayı sizin kendinizin bizzat gidip başvurması da önemli bir yarar olacaktır. Bunun yanı sıra eşi vefat eden kişilerin sigortalı olup olmadığına bakılmaz direkt olarak o kişiler dul aylığına bağlanmış olur. Eşinizin vefatından önce 4/A’lı ise 900 günü, 4/b ve 4/c sigortalısı ise 1800 günü mevcut ise bu durumda herhangi bir yanlış söz konusu olmamaktadır. Bunun yanı sıra devletin çalışanlar üzerinde de bazı önemli bildirileri yer almaktadır. Çalışanların evlilik izinleri 4857 sayılı İş Kanunun Ek 2. Maddesinde düzenlemeye tabii tutulmuştur. İlgili kanun maddesinde yer aldığına göre çalışanların izin süresi genel olarak 3 gün olarak belirtilip kesinleştirilmiştir. Bu durum tamamen kanunen uygulanma şekli ve tamamen ilgili işletmenizin uyguladığı format olarak karşınıza çıkmaktadır.

Devlet İş Kazası Üzerine de Sıkı Önlemler Almış Bulunmakta

Bu noktada özellikle ele alınıp belirtilmesi gereken bir durum var ki örneğin iş yerinde kaza geçirdiniz. Ve bu durumu gerekli ilgili kurum ve kuruluşlara bildirdiğiniz taktirde iş kazasını yaptığınıza dair size bazı bilgi ve belgeler sunulur Bunun yanı sıra siz bildirmediyseniz iş yerinize ceza yazıldığında bu durum yalnızca iş yerinizi etkiler. Bu sebepten dolayı siz etkilenmesiniz.

Eğer bu durumda işyeriniz sizin maaşınızdan düşme meydana getiriyorsa bunun kesinlikle yasal bir hakkı olmadığını özellikle belirtme isteriz. eğer böyle bir sorun ile karşı karşıya kalırsanız yapmanız gereken işlem çok basit. İş yeriniz sırf siz bu durumu bildirmediğinizden dolayı sizin maaşınızda kesinti meydana getiriyorsa bunun için şikayette bulunma hakkınız yer alır. Şikayette bulunduğunuz taktirde yetkililer denetime gelir. Yetkili numara ise ALO 170 hattı’dır. Bu durumu detaylı olarak ALO 170 hattında çalışmakta olan personellere anlatırsanız yetkililer en kısa süre içerisinde belirtmiş olduğunuz iş yeri adresinize gelir. Burada detaylı olarak yetkililer tarafından denetimler gerçekleştirilir.

Mağduriyetiniz kesin anlamda ispatlandıktan sonra ise yapılacak en son işlem size hakkınızı ödemektir. Ücretiniz yetkililer tarafından denetimin hemen sonunda kısa süre içerisinde tarafınıza teslim edilmektedir. Bu noktada sessiz kalmamanızı hakkınızı her şekilde aramanız gerektiğini özellikle vurgulamamız gerekiyor. Sonuçta iş kazası geçirdiniz bir de maddi anlamda mağdur olmayın. Devletin bu konuda çalışmaları oldukça sert ve katı bir şekilde sürmekte. Dolayısıyla işverenlerin bu oyununa kesinlikle gelmemelisiniz. Yasal anlamda suçtur.