Kılık kıyafet yönetmenliği saç sakal memurlara serbest mi bırakıldı?

Son Dakika kılık kıyafet yönetmenliği saç sakal memurlar için değişti mi merak ediliyor. Milyonlarca memurun merakla beklediği resmi gazete de memurlar sakal serbest mi bırakıldı sorusu cevap arıyor.

Resmi olarak kılık kıyafet yönetmenliği değişti mi?

Şu an için resmi olarak kılık kıyafet yönetmenliği resmi gazetede değişmedi. Memurlar için sakal resmen serbest bırakıldı gibi haberler yayınlanıyor. Ancak şu an resmi olarak memurlara sakal serbest değil. Bunun çıkma nedeni ise bir köşe yazısında memurun dava açarak davayı kazanması. Danıştay'dan çıkan karar sonrası resmi olarak memurlara sakal serbest bırakıldı haberi doğru ancak resmiyet kazanmış yada resmi gazete de yayınlanmış herhangi kılık kıyafet yönetmenliği yok.

Son dakika memurlara sakal serbest mi?

Son dakika olarak verilen haberde memurlara sakal artık serbest resmiyet kazandı olarak verilen haber sonrası Resmi gazete de yada Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi bir açıklama an itibariyel gelmedi.

Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.