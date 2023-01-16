Bu devirde baba, oğluna vermez! Anında hesabınıza 100 TL chip para tanımlanıyor

Anında hesabınıza 100 TL chip para tanımlanıyor. Bu devirde baba, oğluna vermez! Kazanan Akbanklı kampanyası ile müşteriler chip-para promosyonuna hak kazanıyor. Maaşını ya da düzenli gelirini Akbank’a getirme sözü getirenlere banka tarafından chip para veriliyor. Akbank Mobil’den müşteri olanlar bu paraları kolayca elde edebiliyor. Mobil üzeriden Akbanklı olup geldikleri ay içerisinde otomatik ödeme talimatı veren müşterilerde chip para elde edebiliyor.

Axess'e Başvuru Chip Para Kazanın

Axess’e başvuru yapan ve her 1.000 TL ve üzeri harcama yapanlar chip para elde edebiliyor. Axess kart sahibi olarak kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca ilk yıl aidatta ödemek zorunda kalmayacaksınız.

E-Ticaret Alışverişinize 100 TL Chip Para

Akbank Kart ile tek seferde yapacağınız 300 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL chip para kazanabilirsiniz. Kampanyadan faydalanmak için harcama yapmadan önce kayıtlı cep telefonu numarasından "INTERNET" yazıp 4566'ya SMS göndermeniz yeterlidir. Akbank Mobil’den "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak kampanyada yerinizi alabilirsiniz.

Cüzdan üzerinden katılımda, kampanya kapsamında çok özel seçenekler sizleri bekliyor. Banka müşterilerine chip para dağıtmaya devam ediyor. Sizde bankaya üye olarak çok özel hediyeler elde edebilirsiniz. Kampanya hakkında tüm detaylar bankanın resmi adresinde yer alıyor. Akbank Mobil ile katılım gerçekleştirerek alışverişlerde çok özel paralar kazanabilirsiniz. Şimdi Akbank üzerinde çok özel gelirler elde edebilirsiniz.

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