Bu bankaya giden hesaba atıyor! Kimlik numarasını bankacıya veren, 50.000 TL alıyor

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 50000 TL kadar ödeme verecek olan Yapı Kredi Bankası, yeni yapmış olduğu duyuruda, şubat ayı sonuna kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara kimlik numarası sorgulaması ile birlikte 50000 TL gelir belgesiz ödeme, vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz, Yapı Kredi Bankası üzerinden banka kredi puanı uygun olan vatandaşların hızlı bir şekilde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte bankalarda herhangi bir gecikmesi olmaması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu hemen, isterlerse banka şubesinden isterlerse de internet üzerinden ve cep telefonları üzerinden yapabilecek.

Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olan kişilere ihtiyaç kredisi ödemesi başladı...

Banka kredi notuna göre verilecek olan bu kredilerde sadece bireysel olan müşterilerin ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini yapacağını söylemek istiyoruz. Bireysel müşterilerine emekli olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden yapılacak olan ödemelerde nakit kredi işlemleri hızlı bir şekilde hemen aynı gün içinde verilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirelim, kredi alabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalarda, banka önemli olarak sizlere ilk önce kredi puanı sorgulaması yapmaktadır.

Sms ile de kredi başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda cep telefonu üzerinden atacağınız ücretli mesaj ile birlikte kredi başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihine 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi alabilir. 50000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli olarak işlem yapacaksınız ve ilk taksit ödemenizi isterseniz 90 gün kadar erteleme yapabilirsiniz.