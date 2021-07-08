Bu Bankalar Maaşın 25 Katına Kadar Kredi Veriyor, Emekli, Çalışan, Devlet Memuru Olanlar Kimlikle Alacak

Kredi alacak kişilere, yeni güzel haberler geliyor. Başvuru yapacak olan kişiler, özellikle yüksek limitli kredi almak için bankaların kredi kampanyalarını inceliyorlar. İhtiyaç kredisi kampanyası olan bu banka üzerinden sizlerde kredi kullanabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar sizlerde bu kredileri hemen alabileceksiniz. İşte detaylar...

İhtiyaç kredilerinde bankalar, müşterilerin kredi başvurularında belirli limitlere göre krediler vermektedirler. Özellikle maaş müşterilerinin banka şartlarına uygun olmaları durumunda maaşlarına göre kredi verildiğini söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşteriler hemen ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. Maaşınızdan ziyade bankalar kredi notunuza bakarak sizlere onay verirler. Kredi notu 1100 ve üzerinde olanlar hemen bankalardan istedikleri kredileri kullanabilirler.

Akbank Maaşın 25 Katına Kadar Kredi Başvurusu

Akbank ihtiyaç kredileri nde uygun faizlerle ve anında onay vererek işlem yapan bir bankadır. Sizde Akbank üzerinden anında maaşınıza göre ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Maaşınızın 25 katına kadar kredi kullanacaksanız en yakın Akbank şubesine gidebilirsiniz. Banka şubesine gittiğinizde maaşınızın 25 katına kadar krediniz hesaplanır ve ona göre onay verilmektedir. Bankanın en üst limiti 100000 TL olarak bilinmektedir. Eğer bu bankadan maaş alıyorsanız da 50.000 TL’ye kadar kredinizi Akbank Direkt internet bankacılığı üzerinden kullanabilirsiniz. Banka kredi başvurusu yaptırdığı müşterilerine online olarak hemen sonuç verir ve onaylanan krediyi anında hesabınıza atabilmektedir.

Ziraat Bankası Maaşın 25 Katına Kadar Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden maaşın 25 katına kadar kredi başvurusu verilmektedir. Kredi başvurusu yaptırdığınızda banka kredi notunuzu ve kredi sicilinizi sorgulamasını yaptıktan sonra, kredi onayını verecektir. Bankadan maaş alan müşteriler sadece bu kredi kampanyasından yararlanmaktadırlar. Ziraat Bankası üzerinden çalışan müşteriler bu kredileri kullanabilmeleri için en az 6 aylık sigortalarının olması gerekmektedir. Kredi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Banka alacağınız kredilerde vade olarak 36 ay vade ile kredi imkanı vermektedir.

Garanti BBVA Maaşın 25 Katına Kadar Kredi İmkanı Sağlıyor

Garanti BBVA üzerinden de maaşınızın 25 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. Bu bankadan kredi alacaksanız maaş müşterisi olma şartı yoktur. Banka en az 90 günlük sigortası olan müşterilerine anında kredi imkanı sağlamaktadır. 100.000 TL’ye kadar aynı gün içinde kredi kullanmak istiyorsanız, size en yakın Garanti BBVA şubesine giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda 5 dakika içinde sonucu öğrenebilir ve onay almanız durumunda da kredinizi kullanabilirsiniz. Banka şubesine gidecek zamanı olmayan müşteriler ise resmi internet sitesine giderek hemen ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup kredi onayı alabilmektedirler.