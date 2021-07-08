Faizsiz, Kefilsiz, Evraksız, Tatile Gitmek İsteyenlere, 50.000 TL ve Üzerinde Tatil Kredisi Veriliyor, 90 Gün Erteleme

Faizsiz tatil kredisi başladı. Bankalardan kredi alacak kişiler, katılım bankaları üzerinden bu kredileri hemen alabilecekler. Tatil kredisi kampanyasına katılacak kişilere, bankalar uygun kredi kampanyalarını sunuyor. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere, uygun kar payı oranları ile faizsiz kredi verileceği, katılım bankalarından duyuruldu. Helal kredi alacaksanız, bu krediler size göre...

Bankaların son zamanlarda yaptıkları kampanyaların en çok tercih edileni tatil kredileri olmaktadır. Özellikle ertelemeli olarak alınan bu tatil kredilerinde banka şartlarına uygun olan kişiler hemen onay alabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptığınızda bankalardan faizle kredi kullanacaksınız. Ama bu faizin haram olduğunu düşündüğünüzde kredi başvurusu yapmak istemeyebilirsiniz. Bunun için ülkemizdeki faizsiz bankacılık işlemleri yapan ve islami şartlara uygun kredi veren katılım bankaları tatil kredisi kampanyası başlatmıştır. Sizlerde bu bankalardan faizsiz kredi kullanabilir ve 3 ay erteleme yaparak işlem yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapmak için Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere bankaların kredi başvuru şartları ve aşamaları hakkında bilgiler vereceğiz.

Türkiye Finans Katılım Bankası Faizsiz Tatil Kredisi

Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden alacağınız tüm kredilerde faizsiz işlem yapabilirsiniz. Faizsiz tatil kredisi veren bu banka 50.000 TL’ye kadar aynı gün içinde sizlere kredi verecektir. Eğer banka şubesinden işlem yapacaksanız kimlik ve gelir belgeniz ile banka şubesine gidebilirsiniz. Banka ayrıca resmi internet sitesinden veya online internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu imkanı vermektedir. 36 ay vadeye kadar uygun kar payı oranları ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Albaraka Türk Katılım Bankası Faizsiz Tatil Kredisi

Tatil kredisi almak isteyenler ve faizsiz kredi için başvuru yapacaklar Albaraka Türk Katılım Bankası üzerinden işlem yapabilirler. Kredi başvurusu yaptığınızda banka 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilmektesiniz. Albaraka Türk şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile faizsiz tatil kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Üstelik bu bankadan Hac ve Umre kredisi de alabiliyorsunuz. Tüm alacağınız krediler faizsiz olarak verilmektedir. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda kredi alabileceklerdir.

Ziraat Katılım Bankası Faizsiz Tatil Kredisi

Kamu katılım bankası olmasından dolayı bu bankanın devlet destekli olarak verdiği tatil kredisini de faizsiz olarak alabileceksiniz. Eğer ziraat bankası üzerinden kredi almak istemiyorsanız bu bankanın katılım bankası olan Ziraat Katılım, anlaşmalı oldukları tur şirketleri üzerinden sizlere 36 ay vadeli ve 6 ay ertelemeli tatil kredisi vermektedir. Kredi başvurusu için en yakın banka şubesine evraklarınız ile gitmeniz gerekmektedir. Banka emekli olan müşterilere emekli maaşlarını bankaya taşımaları durumunda kredi verecektir. Eğer çalışıyorsanız en az 6 aylık sigortanızın olması ve gelirinizin düzgün olması gerekmektedir. Ziraat Katılım Bankası gibi ayrıca kamu katılım bankası olan Vakıf Katılım Bankası üzerinden de faizsiz tatil kredisi alabilirsiniz.