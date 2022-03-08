Bu Bankada Hesabı Olan Herkes En Yakın Şubeye Gitsin!

Bankalar son günlerde arkası kesilmeyen açıklamaları yapmaya devam etmektedir. Banka hesapları ile ilgili belirli kullanma koşulları ve kuralları vardır. Banka hesapları hakkında belirli bir yıl kullanılmayan banka hesapları üzerinde işlem yapan bankalar arasına bir yeni banka daha eklenmiştir. Bu kapsamda Albaraka Bankası son açıklamasında banka hesabı olan kişilerin, mutlaka en kısa zamanda en yakın banka şubesine gidip banka hesaplarını kontrol etmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Albaraka Bankası, yaptığı son açıklamada banka üzerinde hesabı olan ve bu hesabın zaman aşımına uğraması halinde, bir liste tutulmaktadır. Bu liste içinde hesabı bulunan kişilerin mutlaka 15 Haziran 2022’ye kadar bankanın şubesine gitmesi gerektiği bilgisini paylaştı. Bankanın, ilgili hesaplarla ilgili yaptığı o açıklamada ise hesap sahiplerini yakından ilgilendiren bazı bilgiler bulunmaktadır.

HAZİRAN’A KADAR ŞUBEYE GİDİN, HESABINIZIN AKIBETİNİ ÖĞRENİN

Albaraka Bankası kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri ele alarak banka hesap sahiplerini bilgilendirdi:

“5411 sayılı olan Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesinde bankalar nezdindeki mevduat ve açıklamasının, katılım fonu, emanet ve de alacaklardan hak sahibi olanların en son talebi ve isteği ile birlikte, işlemi, herhangi bir şekilde yazılı talimat tarihinden başlayacak şekilde on yıl süresi içinde aranmayan kişiler zaman aşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve de 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve de yürürlüğe girmiş olan “Mevduat Katılım Fonunun Kabulü, Çekilmesine ve Zaman aşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacaklar ile beraber Katılım Fonu, İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uygulamasının 8. maddesi uyarınca bankaların, zaman aşımına uğrayan katılım fonu, emanet ile beraber alacakların listesi Şubat ayı başlangıcından itibaren kendi resmi internet sitesi üzerinde dört aylık süreçte ilan edilmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan banka hesapları listesinde bilgileri bulunan müşterilerin/mirasçıların en geç olarak 15 Haziran 2022 tarihinde mesai saati bitimi süresine kadar banka hesaplarının bulunduğu banka şubesine geçerli ve resmi kimlik belgeleri ile başvurmamaları durumunda zaman aşımına uğramış olan banka hesabı, katılım fonu, emanet; hak ve de alacakları yasa uygulaması gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devir işlemi yapılacaktır.”