Bu aya özel! Emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyası! maaşlardan 370 TL kesilip 10 bin TL kredi veriliyor!

Emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyası! maaşlardan 370 TL kesilip 10 bin TL kredi veriliyor! Bu aya özel! İhtiyaç kredisi 10.000 - 100.000 TL arasında değişiyor.1,55 faiz oranından başlayan bu kredileri kolayca çekebilirsiniz. Bu kredileri;

· Eşit taksitle,

· Artan taksitle,

· Azalan taksitle,

· Serbest ödemeli olarak alabilirsiniz.

Size özel emekliye özel ihtiyaç kredisi paketlerinden yararlanmak için bankalardan destek alabilirsiniz. Alacağınız kredi ödemelerinde banka hesaplarınızdan 370 TL otomatik olarak kesiliyor. Emekli maaşınızı bankalara taşıyarak hemen bu imkandan yararlanabilirsiniz. Üstelik krediyi çekmek için şubeye gitmenize gerek yok.

Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi

Kredi blokesi olan kişilerde bu kredi paketlerinden yararlanabiliyor. Emekliye özel ihtiyaç kredisinden yararlanmak için hemen banka şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu krediden yararlanırken;

· En az 1.000 TL, en fazla 200.000 TL kredi talebinizi iletebilirsiniz.

· Banka tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda belirlenen limit kadar kredi alabilirsiniz.

· Emekli Kredisi başvurunuz banka politikaları üzerinden değerlendirilir.

· Banka tarafından değerlendirme sonucunda SMS bilgisi gönderilir.

· Otomatik ödeme talimatı vererek aylık taksitlerinizi belirleyebilirsiniz.

Bireysel kredilerimiz ile ilgili sorularınızı bankaya iletebilirsiniz. Bu konuda daha detaylı bilgiye ulaşmak için müşteri hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Birçok insan gibi emeklilerde krediye ihtiyaç duyabilir. Otomatik ödeme talimatı vererek birçok bankadan 10.000 TL kredi talep edebilirsiniz.

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