2 Ocak başlama tarihi! Acil para isteyenler için 2 bankadan duyuru: 60.600 TL ödeme almak için yapılacak işlem çok basit

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyuruda, 2 Ocak tarihi itibariyle sizlere düşük faizli nakit kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Özellikle acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz kampanyalara uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır. Kredi işlemleri başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda işlemlere uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilecek.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan ihtiyaç kredisi ödemeleri başvurularında şartlara uygun olarak kredi işlemleri hızlı birşekilde bekleyecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacak. Denizbank, Yapı Kredi Bankası tarafından, sizlerde acil para ihtiyacınızın olması durumunda kredi ödemesi almak istiyorsanız, 2 Ocak tarihi itibariyle bankadan SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.

BAŞVURU

Sms ile başvuru yapmak isteyen kişiler nakit kredi işlemlerinin, başvurularını gerçekleştirdikten 10 dakika sonra öğrenebilir. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ücretli mesaj atarak, kredi kullanabilir.

Denizbank Cebimde Kredi Kampanyası ile birlikte sizlere destek verirken kredim TC kimlik, doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaksınız.

Denizbank haricinde Yapı Kredi Bankası üzerinden de oturduğunuz yerden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu kısa mesaj atarak yapmış olacaksınız.