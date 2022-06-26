Bu Ay Sonuna Kadar Başvuru Yapanlara Bankadan 25.000 TL'ye Kadar Belgesiz, Masrafsız Ödeme Olacak!

Ay Sonuna Kadar Uzatıldı! Nakit İsteyen 25 Bin TL Alacak. Vatandaşlara ay sonuna kadar süre verildi! Nakit isteyen 25 bin TL alacak. Gelen son dakika haberinde 25 bin liraya kadar ödeme alınabilecek. Ödemeler düşük faiz oranları ile verilecek.

Bankalar tarafından nakit kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar hızlı bir şekilde onay alınabilecek. Onay alınması için ay sonuna kadar süre tanındı. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için uygulamaya koyulan kampanyada 36 ay vade seçeneği bulunuyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden verilecek olan kredi 25 bin lira tutarında olacak. Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bankanın belirtmiş olduğu şartları yerine getirmeleri gerekir. 36 ay vadeli kredide ilk ödeme 3 ay sonra yapılabilecek.

Yapı Kredi Bankası Üzerinden Ödeme Nasıl Alınır?

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile adından sürekli söz ettiriyor. Yeni kampanyada vatandaşlara nakit kredi vermeyi düşünen banka kampanyalarına devam ediyor. Uygulamaya koyacağı son kampanyada başvuru yapan vatandaşlara kısa sürede onay veriyor. Yeni kampanya hakkında geniş bilgi için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel olarak kullanılacak kredi şartlarına uygun olarak başvuru yapan vatandaşlar SMS yöntemi ile başvuru yapabilecek. Bunun yanı sıra internet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek de başvuru yapılabilecek.

Sms ile yöntemi ile başvuruda bulunmak isteyenler, cep telefonlarından mesaj kısımları üzerinden ücretli olarak mesaj atarak başvurularını gerçekleştirebilir. Cep telefonun mesaj kısmına girilerek bireysel yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası yazılarak boşluk bırakılarak 4411 nolu numaraya mesaj gönderilir. Hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi onayı alınması halinde en yakın banka şubesine gidilerek kredi kullanımı gerçekleştirilebilir.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda site ziyaret edilerek ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurularak da işlem yapılabilir. Yapılan başvurunu ardından acil ihtiyacınız olan kredi tutarını kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra banka müşterileri için ayrıca mobil uygulama üzerinden başvuru yapma imkânı da sunuyor. Günün her saatinde ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor.