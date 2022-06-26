26 Haziran'da TBMM'den Geçti: Emekliye 6000 TL Ödeme

Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 6000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara, Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank'a destek vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, emekli maaş hesabınız üzerinden 36 ay vadeli 6000 TL ödeme alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, meclisten geçen ve onaylanan bu tutarı devlet destekli olarak verecek ve 6000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredilerinde bazı şartlar arayacaktır.

6000 TL ödeme alacak olan emeklilerin emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alması gerekiyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerine taşıdıysanız ve daha önce bankalardan ihtiyaç kredisi gibi yüksek limitli krediler kullandıysanız yine de 6000 TL için gelir belgesiz olarak kredi başvurusunu, bayrama kadar yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara ayrıca emekli maaşını kendi bankalarına taşımaları durumunda 750 TL'ye kadar varan emekli promosyonlarından da faydalandırmaktadır. Nakit başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte emekli maaşı, hesabınız üzerinden 6000 TL kredi kullanmak istediğinizi belirtirseniz, bireysel müşteri temsilcisi, sizlere destek olacaklar kredinizi kullandıracaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara ayrıca banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde hesabına yatırarak kullanmaya başlayabilir. Emekli maaşınızı kamu bankalarına taşımanız durumunda sizlere ayrıca ihtiyaç kredisi haricinde kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların borç kapatma kredisi alabileceğini de söylemek istiyoruz.