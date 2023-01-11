Bu ay başvuru yapan herkese 5 bin TL'den fazla maaş verilecek! TC kimliğiniz ile başvuru yapmanız yeterli!

T.C kimliğiniz ile başvuru yaparak 2023 yılı işsizlik maaşına gelen zamdan faydalanabilirsiniz. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır? Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşını İŞKUR üzerinden alabilirsiniz.

İşsizlik Maaşına Zam Mı Geldi?

İşsizlik maaşına gelen zam müjdesi ile vatandaşlar İŞKUR aracılığıyla zamdan faydalanabilecek. En düşük maaş 3048 TL, en yüksek ise 7885 TL ödeme yapılacak. Ayrıca brüt maaşın %40'a kadar bu imkandan yararlanacak. Dolayısıyla düzenli olarak maaş alabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Verilir?

İşsizlik maaşı almak istiyorsanız kendi kusurunuz dışında işten çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla işten ayrılma nedeni istifa olmamalıdır. Ayrıca son 120 gün çalışıyor olma koşulu oldukça önem bir faktördür. Bununla beraber son 3 sene de minimum 60 gün sigortalı çalışmak gerekiyor.

30 Gün İçerisinde Başvurmalısınız!

İşsizlik maaşı almak için 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru için İŞKUR'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca size en yakın İŞKUR şubesine de gidebilirsiniz.

PTT Üzerinden Ödemeler Verilecek!

İşsizlik maaşı için başvuru yağan ve hak kazanan kişiler PTT üzerinden kolayca ödemesini alabilecek. PTT tarafından ne kadar işsizlik maaşı alınacağı belirlenecek. T.C kimliğiniz ile PTT'den maaşını düzenli olarak çekebilirsiniz. 2023'de başvuru yapanlara 5.000 TL maaş verilecek.

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