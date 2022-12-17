Kadir Doğulu Gecenin Ucunda Dizisinden Sonra Çok Farklı Bir Proje Seçti

Alim Yapım isimli yapım şirketi üzerinde oyunculuk mesleği ile birlikte sektörde yapımcı olarak da yer almaya devam eden başarılı oyuncu Kadir Doğulu yeni yeni projeler hazırlayarak adından söz ettiriyor. Ünlü isim özellikleri sinema sektöründe önemli işlere imza atma hevesi taşıyor ve pek çok başarılı işe imza atıyor. Bu defa Gecenin Ucunda ismini televizyon dizisi projesi ardından yeni projesini duyurun başarılı oyuncu Kadir Doğulu projesi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Sizler için haberimizin devamında son olarak televizyon ekranlarında eşi Neslihan Atagül ile birlikte Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesinde rol alarak performans sergileyen başarılı oyuncu Kadir Doğulu ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Sevilen oyuncu Kadir Doğulu'nun ünlü isim Seyfi Dursunoğlu'nun hayat hikayesini anlatacak olan Huysuz Virjin isimli film projesinin çekimleri için hazırlıklara başladığı öğrenildi ve bu film projesi çok ses getirdi. Türk seyirci grubunun ilgisini çekecek projeler yapılması durumunda Kadir Doğulu sinema salonlarında ne kadar büyük bir seyirci grubunun ilgisinin yaşandığına dikkat çekti ve bu konu üzerinde durdu. Kadir Doğulu Bergen filminin elde etmiş olduğu başarının yanı sıra Çakallarla Dans 6 isimli filminde de oldukça başarılı bir başlangıcı imza attığını söyledi.

Bu sıralarda kendisi gibi oyuncu olan Eşi Neslihan Atagül ile beraber Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesinde de başrolde yer alan ünlü oyuncu Kadir Doğulu bu defa yapım şirketi ile gündemde yer alarak adından söz ettirdi.

Gecenin ucunda dizisi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. İzlenme oranlarında seyirci grubu Gecenin Ucunda dizisine çok fazla destek göstermiyor ancak bir grup izleyici ise dizinin senaryosunun çok etkileyici olduğunu düşünüyor. Kadir Doğulu diziye yönelik bazı değişimler ile beraber seyirci kitlesinin de gösterdiği ilginin artacağını düşündüğünü ifade etti. Sezon sonuna kadar Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesinin devam etmesini umut ettiklerini belirten ünlü oyuncu Kadir Doğulu yeni bir hedef belirleyerek adından söz ettirdi.

Gecenin Ucunda isimli dizi projesindeki başrol sorumluluğu devam eden Kadir Doğulu bunun yanı sıra kariyer hayatında projenin yapım ortağı olarak da önemli bir süreçten geçiyor ve magazin gündeminin üst sıralarında sıklıkla adından söz ettiriyor. Projenin özellikle yabancı ülkelerdeki satışların iyi gitmesi ve yurt dışında beğenilmesi ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun gururunu okşayan bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Kritik bir eşikte bulunan Gecenin Ucunda dizisi için çaba göstermeye devam eden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti bu defa bir film projesi ile gündemde yer aldı. Kadir Doğulu Huysuz Virjin karakterini yaratıcısı olan Seyfi Dursun'un hayat öyküsünü anlatan film ile ilgili önemli açıklamalarda buldu ve çok gurur duyduğunu söyledi.