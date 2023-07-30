Yeni başlatılan kredi kampanyası sayesinde, ihtiyaç kredisi hesaplarınıza hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Daha önce Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi kullanmış ve düzenli ödemeler yapmış müşterilere, 50.000 TL'ye kadar kredi limiti sunuluyor.

Bu özel kampanyada gelir belgesine ihtiyaç duymadan, 36 aya varan vadelerle kredi kullanabilirsiniz. Başvurular, kredi puanınıza göre değerlendirilerek düşük faiz oranlarıyla onaylanacaktır. Acil nakit ihtiyacınızı giderecek bu kampanya sayesinde hayallerinizi bir adım daha yakına getirebilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolaylıkla yapacağınız kredi başvurusunda, onay alan müşteriler aynı gün içinde hesaplarına ödemelerini alabilirler. Hafta sonu bile olsa, ihtiyaçlarınızı hemen karşılamak için bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

Kredi başvurusu için SMS ile başvuru yöntemi de oldukça pratik. Akbank Direkt uygulaması üzerinden daha önce kredi kullanan müşteriler, "Kredi TCkimlikNumarası" yazıp 44 25 numarasına göndererek kolayca başvurularını tamamlayabilirler. Bu sayede, acil nakit ihtiyacınız olduğunda hızlı bir çözüm elde edebilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden daha önce kredi kullandıysanız, yine aynı uygulama üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Başvurular, emekli veya sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olmanıza ve uygun kredi puanınıza göre hızlı bir şekilde değerlendirilir ve aynı gün içinde onaylanır.