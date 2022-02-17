Brezilya'nın Rio de Janeiro Yakınlarındaki Toprak Kaymalarında Onlarca Kişi Öldü

Yerel makamlardan yapılan açıklamada, Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bir bölgesini parçalayan çamur kaymaları ve sellerde en az 94 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Petropolis kentindeki felaket, Salı günü üç saat süren şiddetli yağmurun ardından meydana geldi ve Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, arama ekipleri enkazı geçerken ölü sayısının artabileceğini söyledi. Bakan, neredeyse 400 kişinin evsiz kaldığını söyledi.

"Durum neredeyse savaş gibi ... Direklerden sarkan arabalar, devrilen arabalar, hala çok sayıda çamur ve su var." dedi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, arabaların ve evlerin heyelan nedeniyle sürüklendiği ve suyun Petropolis ve komşu bölgelerde döndüğü görüldü. Globo televizyon kanalı, itfaiyenin henüz erişemediği bölgelerde çamurun altına gömülen evleri gösterdi.

"Bu çok yıkıcı. Böyle bir şeyi asla hayal edemezdik." dedi.

Acil durum görevlileri bölgedeki herkese tahliye emri verdiğinde içine kıyafet doldurduğu iki çantayı tutuyordu. Petropolis bölgesine Salı günü sadece üç saat içinde yaklaşık 25,8 santimetre (10 inçten fazla) yağmur yağdı - neredeyse önceki 30 günün toplamında olduğu kadar.

Gözyaşlarının eşiğinde olan 32 yaşındaki manikürcü, "Yağmur en sert yağdığında, yamaçtan aşağı büyük miktarda çamur döküldü ve evimin üzerine bazı ağaç dalları düştü" dedi.

Petropolis belediyesinden yapılan açıklamada, yağmurun "çok sayıda olay ve kurban" bıraktığı ve kurtarma ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Devlet itfaiyesi, 180'den fazla askerin görevlendirildiğini, sivillerin de resmi kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı.

Aralarında Priscila Neves ve kardeşleri de vardı, kaybolan ebeveynlerinden herhangi bir iz için çamurdan baktılar, ancak sadece kıyafetler buldular. The Associated Press haber ajansına konuşan Neves, ailesini canlı bulma umudunu kaybettiğini söyledi.

49 yaşındaki Rosilene Virgilio, kurtaramadığı bir kadının çaresiz yardım çağrılarını andırırken gözyaşlarına boğuldu.

"Dün bir kadın bağırıyordu, 'İmdat! Beni buradan çıkarın!' Ama hiçbir şey yapamadık; su fışkırıyordu, çamur fışkırıyordu." dedi. "Şehrimiz ne yazık ki bitti."

Rusya seyahatine çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümete etkilenen topluluklara acil destek vermesi talimatını verdiğini belirtti.

"Tanrı kurbanların aile üyelerini teselli eylesin", diye yazdı.

Brezilya'nın güneydoğusu yıl başından bu yana şiddetli yağışlarla dolup taşan Brezilya'da, Ocak ayı başında Minas Gerais eyaletinde ve aynı ayın sonlarında Sao Paulo eyaletinde meydana gelen olaylar arasında 40'tan fazla ölüm kaydedildi.

Eski bir imparatorun adını taşıyan Alman esintili bir şehir olan Petropolis, üç günlük yas ilan etti.

Kıyı metropolü üzerindeki dağlarda yer alan bu yer, neredeyse iki yüzyıldır yaz sıcağından kaçan insanlar ve Brezilya'nın "İmparatorluk Şehri"ni keşfetmeye istekli turistler için bir sığınak olmuştur. Su yolları boyunca görkemli konaklara sahiptir, ancak dağlık alanları, bazıları uygun temellerden yoksun, birbirine sıkıca sarılmış evlerle kaplıdır.

Castro, vali, gömülü bölgeyi kazmak için eyalet hükümetinin tüm ağır makinelerini topladığını söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte Bakan, Ocak 2011' de şiddetli yağışlardan neredeyse 900' den fazla ölümün yaşandığı zor durumdaki bölgede askerlerin zaten çalıştığını söyledi.

Çarşamba günü arabalar ve ev eşyalarının birikmesiyle kentin yüksek kesimlerine erişimin engellenmesiyle çok sayıda caddeye erişim engellendi.

Bar sahibi 39 yaşındaki Emerson Torre, "Komşular koşarak aşağı indi ve onlara barınak verdim." dedi.

Ama su selinin altında çatısı çöktü. Annesini ve diğer üç kişiyi zamanında bardan çıkarmayı başardı, ancak bir komşu ve kişinin kızı kaçamadı.

"Çığ gibiydi, hepsi bir anda düştü. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim." diyen Torre, kurtarma helikopterleri havada gezinirken AP'ye konuştu. "Her komşu sevdiği birini kaybetti, aynı aileden iki, üç, dört üyesini, çocuklarını kaybetti."