ABD Polisinin Eylemine Öfke Yağdı

Amerika Birleşik Devletleri polis memurlarının genç beyaz bir adamla kavga ederken Siyah bir gençle şiddetli bir şekilde mücadele ettiğini gösteren bir video, polisin eylemi üzerine öfkeye yol açtı.

Sosyal medyada yayınlanan ve çok sayıda medya kuruluşu tarafından yayınlanan klipte, Bridgewater, New Jersey'deki bir alışveriş merkezinde iki genç arasında yumruk yumruğa kavga edildiği görülüyor.

Yaklaşık 10 saniye sonra, iki polis memuru olay yerine gelir ve gençleri zorla ayırır.

Ancak Siyah genç polis memuru tarafından şiddetli bir şekilde yere atılırken, genç beyaz adam sadece bir kanepeye oturmak için yapılır.

Daha sonra bir polis memuru, erkek polis memuru onu kelepçelerken, karnının üzerinde yatarken genç Siyah adamın sırtına dizini koyarken görülür.

Adını Kye olarak veren Siyahi genç, ABC'ye verdiği demeçte, "Temelde beni yere yatırdılar ve sonra bir - erkek memur dizimi sırtıma koydu ve sonra beni kelepçelemeye başladı." dedi.

"Sonra kadın memur geldi ve dizini sırtıma da koydu ve kelepçe takmaya yardım etmeye başladı."

Görüntülerde, Siyah gencin tutuklanmasının geri kalanı ya da tutuklanmayan genç beyaz adama ne olduğu görünmüyor.

New Jersey Valisi Phil Murphy, Çarşamba günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "bu videoda ırksal olarak farklı görünen muameleden derinden rahatsız olduğunu" söyleyerek polis eylemini kınadı.

Bridgewater Township polisi Facebook'ta videonun "topluluğumuzun üyelerini üzdüğünü" kabul etti ve bir iç soruşturma sözü verdi.

CNN'e bağlı WCBS'ye konuşan Kye'nin annesi, olaya karışan memurların "işsiz" olmasını istediğini söyledi.

"Belki kavgayı ayırıp onları bir kenara bırakıp ailelerini arayabilirlerdi. Kelepçe yok, saldırganlık yok. Onlarla ergen gibi başa çıktı." dedi. "Bundan memnun değilim ve bu iki polisin işsiz kalmalarını istiyorum. Ben de bunu isterdim."

Kolluk kuvvetlerindeki ırkçılık, GENÇ Siyah erkeklerin polis şiddetinden beyaz erkeklerden çok daha fazla risk altında olduğu ABD'de bir paratoner sorunudur.

Siyahi George Floyd'un 2020'de polis tarafından öldürülmesine ilişkin viral görüntüler, ABD'de ırkçı adalet protestolarının yaz aylarında yapılmasına ve kolluk kuvvetlerinde reform çağrılarına yol açtı.

Irkçılık karşıtı Ulusal Eylem Ağı'nın kuzeydoğu bölge direktörü Steffie Bartley, Bridgewater videosunda görülen "örtülü önyargıyı" kınadı.

"Genç beyaz adam sanki gözetliyormuş gibi kanepede otururken neden genç Siyah adam kelepçelerle yerdeydi?" dedi.