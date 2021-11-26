Biden'ın Göçmenlikle İlgili Harcama Planı 'Yeterince İyi Değil'

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki yasa koyucular, bu ay Başkan Joe Biden'ın ülkenin sosyal güvenlik ağını genişletmeyi ve önümüzdeki 10 yıl boyunca iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan iddialı 1,75 trilyon dolarlık iç harcama planını ileri sürdüler.

Biden'ın Demokrat Partisi üyeleri, yasaya ABD'de yaşayan tahmini 11 milyon belgesiz göçmene vatandaşlık yolu sağlayacak hükümler eklemeye çalışmıştı.

Ancak yoğun Cumhuriyetçi muhalefet ve bütçe önlemleri üzerinde büyük politika değişikliklerini engelleyen Senato kuralları arasında, kongre liderleri bunun yerine Daha İyisini İnşa Et Yasası'na (BBB) ​​belgesiz göçmenlere “şartlı tahliye” verecek bir hüküm eklediler.

Bu, insanları sınır dışı edilmekten koruyacak ve onlara ABD çalışma izni verecek, ancak onlara vatandaşlığa giden bir yol vermekte yetersiz kalıyor - Biden'ın söz verdiği göçmen savunucularının işaret ettiği bir şey.

Şartlı tahliye hükmü, yasa ABD Senatosu'na ulaştığında tamamen değiştirilebilir veya tamamen kaldırılabilirken, savunucular, konunun Kongre'de kapsamlı göçmenlik reformunu geçirmenin ne kadar zor olduğunu gösterdiğini söylüyorlar.

Senato Çoğunluğu Kırbaç Dick Durbin yakın tarihli bir tweet'te, "Kongre'nin göçmenlik reformunu geçirmesinin üzerinden 30 yıldan fazla bir süre geçtiği ve insanların bize güvendiği için, göçmenlik yasasını uzlaşma tasarısına dahil etmekten vazgeçmedim" dedi. "BBB çerçevesiyle, liderlikteki bu eksikliği gidermek için bir fırsatımız var."

şartlı tahliye nedir?

Şartlı tahliye 1952'ye kadar uzanıyor ve yakın zamanda, Taliban'ın Ağustos ayında Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinden sonra 65.000 Afgan mülteciyi ABD'ye getirmek için kullanıldı.

BBB tasarısının önerisine göre, 2011'den önce ABD'de yaşayan yaklaşık 6,8 milyon belgesiz göçmen şartlı tahliye almaya hak kazanacak. Bu atama, onlara beş yıllık bir süre için sınır dışı edilmekten, çalışma izinlerinden, yurtdışına seyahat etme izninden ve sürücü belgesi alma olanağından koruma sağlayacak.

Süreç, bir başvuruda bulunmayı, bir ücret ödemeyi ve bir arka plan kontrolünü geçmeyi içerir. Alıcılar, statülerini beş yıl daha yenileyebilecekler. Program 2031'de sona erecek. Kongre Bütçe Ofisi, provizyonun önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyar dolardan fazlaya mal olacağını tahmin ediyor.

Göçmenlik yanlısı bir grup olan FWD.us tarafından yapılan bir tahmine göre, önlem yaklaşık 4,2 milyon temel işçiyi ve ABD'ye çocukken gelen belgesiz göçmenleri sınır dışı etmekten koruyan bir program olan iki milyon DACA alıcısını içerecek.