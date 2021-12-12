Arjantinliler IMF Borç Anlaşmasını Protesto Etti

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce kişi hükümetlerini Uluslararası Para Fonu (IMF) ile herhangi bir borç yeniden yapılandırma anlaşması imzalamamaya çağırdı.

Cumartesi günü Buenos Aires'teki Plaza de Mayo'yu dolduran protestocular, ülkenin en büyük sosyal ve sol örgütlerinin renkli pankartları güneşin altında dalgalanırken ve IMF karşıtı sloganlar kükrerken “IMF ile anlaşmaya hayır” yazılı pankartlar taşıdı.

Organizaciones Libres del Pueblo'dan Carlos Aznarez, “İnsanlar pek çok şeyin farkında olmayabilir, ancak bu ülkede 'Uluslararası Para Fonu' kelimelerinin … bize her zaman daha fazla sefalet ve daha fazla bağımlılık getirdiğinin farkındalar” dedi. , mitingi organize eden gruplardan biri.

İnsanlar bu anlaşmayı imzalarsak felakete doğru gittiğimizi anlıyor” dedi.

Arjantin hükümeti, küresel fona borçlu olduğu 44 milyar doları yeniden yapılandırmak için IMF ile müzakerelerin ortasında.

Kredi, o zamanki cumhurbaşkanı Mauricio Macri'nin uluslararası son kredi mercii ile 57 milyar dolarlık bir anlaşmayı imzaladığı 2018 yılına kadar uzanıyor ve bu da onu IMF tarihindeki en büyük kredi haline getiriyor. 44 milyar dolar dağıtıldı, ancak 2020'de göreve başlayan Başkan Alberto Fernandez geri kalanını reddetti ve kredinin geri ödeme koşullarını yeniden müzakere etmeye başladı.

Mevcut anlaşma, 2022 ve 2023'te her biri 19 milyar dolarlık geri ödeme çağrısında bulunuyor; bu, birçok kişinin hükümetin, enflasyonun hızla yükseldiği ve yoksulluğun tırmanmaya devam ettiği inleyen bir durgunluk ortamında geri ödemeyi göze alamayacağını söylediği miktarlar.

Cumartesi günü sokaktaki sosyal kuruluşlar, borcun ödenmesinin kaçınılmaz olarak sıradan Arjantinlilere zarar verecek kemer sıkma önlemlerine yol açacağını söylüyor.

Kamu hizmetlerinin maliyetinde bir artıştan, faiz oranlarında bir artıştan, bayındırlık işlerinde azalmadan, devlet çalışanlarında, emekli aylıklarında ve sosyal harcamalarda kesintilerden korkuyorlar. Bunlar, Arjantinlilerin daha önce, bazıları hükümetin borcunu ödemek için kamu harcamalarını kısmak için IMF destekli bir plan uyguladığı 2018'de olduğu gibi daha önce gördüğü önlemler.

Ancak birçok Arjantinliyi öfkelendirmeye devam eden şey, 2001 mali çöküşüne kadar ve sırasında IMF'nin oynadığı rol. O zaman, hükümet para birimini devalüe etti ve 93 milyar dolarlık borcunu temerrüde düştükten sonra bankalardan para çekmeyi yasakladı ve işsizlik ve yoksulluk hızla artarken yaygın toplumsal huzursuzluğu tetikledi.