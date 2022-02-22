Brezilya Ekonomi Bakanı Guedes, Bolsonaro'nun İkinci Döneminde Kalacağını Söyledi

Brezilya Ekonomi Bakanı Paulo Guedes, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun potansiyel ikinci dönemi için görevde kalmaya hazır olduğunu söyledi, ancak piyasa yanlısı gündemi için desteğe ihtiyacı olacağını belirtti.

Pazartesi günü geç saatlerde TELEVIZYON kanalı Jovem Pan News' e verdiği röportajda Başbakan, davet edilirse Latin Amerika' nın en büyük ekonomisini denetlemeye devam etmeyi kabul edeceğini söyledi.

2018 kampanyasından bu yana sağcı Bolsonaro'nun ekonomik gurusu olarak görülen Guedes, hem Bolsonaro hükümetinin hem de Kongre'nin Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde akaryakıt fiyatlarını düşürmek için mali önlemler almaya çalıştığı bir dönemde, mali sürdürülebilirlik ve özelleştirmeleri içeren piyasa dostu gündemini savunmakta zorlanıyor.

"Muhafazakar ve liberallerden oluşan bu ittifakın devam ettiğini görürseniz, heyecanlısınız demektir. Şimdi, eğer sadece muhafazakar bir hükümetse ve (piyasa dostu bir gündemi) yoksa...", dedi.

"Onun güvenine ve coşkusuna sahip olduğum sürece birlikte olacağız. Ona güveniyorum." diye de ekledi.

Akaryakıt fiyatları son bir yılda yükselerek ülkedeki çift haneli enflasyona ağırlık verdi ve Bolsonaro'nun popülaritesini etkiliyor. Şimdilik Bolsonaro, eski solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın arkasında oy verme anketlerinde uzak bir ikinci sırada yer alıyor.

Guedes röportajda, siyasi destek eksikliğinin vergi ve idari reformları ve devlet kontrolündeki şirketlerin özelleştirilmesini durdurdığını söyledi.

"Kuruluşun direncini küçümsedim." diyen Başbakan şöyle devam etti: "Bu yüzden de, bu direnişi hafife aldım."

Bakan yine de elektrik şirketi Eletrobras'ın özelleştirilmesinin bu yıl gerçekleşeceğine işaret etti.