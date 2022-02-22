COVID Semptomları Devam Ettikçe Queen Sanal Toplantıyı İptal Etti

Buckingham Sarayı sözcüsü, Kraliçe Elizabeth'in COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra hala hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşadığı için Salı günü planlanan bir sanal nişanı kaçıracağını söyledi.

Saray, kraliçenin Pazar günü testinin pozitif olduğunu, ancak dünyanın mevcut en eski ve en uzun süre hüküm süren hükümdarının ciddi şekilde iyi olmadığının bir göstergesi olan hafif nişanlarla devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Saraydan yapılan açıklamada, Pazartesi günü Brezilya'ya gönderdiği taziye mesajında, son ölümcül sellerden derin üzüntü duyduğunu ve yabancı büyükelçilerle planlanan diğer sanal diplomatik kitlelerle devam etmeyi planladığını belirtti.

Başbakan Boris Johnson ile Çarşamba günü yaptığı haftalık görüşme gibi bu hafta daha fazla katılımla devam edip etmemeye daha yakın bir zaman belirleyecek.

Testin pozitif çıkan haberleri, İngiliz tahtında 70 yılını işaretledikten iki hafta sonra dünyanın en uzun süre hüküm süren hükümdarının sağlığıyla ilgili endişeleri artırdı.

Koronavirüse karşı tamamen aşı olan 95 yaşındaki kraliçe, geçen hafta Saray personeline fazla hareket edemediğini söyledi ve geçen Ekim ayında belirlenemeyen bir rahatsızlık nedeniyle hastanede bir gece geçirdi.