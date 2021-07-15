Brezilya Başkanı Bolsonaro Hastaneye Kaldırıldı

Bolsonaro, tıkalı bir bağırsak için test yaptırmak üzere Sao Paulo'daki bir hastaneye naklediliyor. Bolsonaro bir tweet'te "İnşallah yakında döneceğini" söyledi.

2018'de kampanya yürütürken bağırsaklarından bıçaklandığından beri aşırı sağcı liderin sağlığıyla ilgili endişeler var.

Bolsonaro saldırıda ağır yaralandı ve kanının @'ını kaybetti. Bıçaklama olayından bu yana birkaç operasyon geçirdi. Başkan Çarşamba günü erken saatlerde Brasilia'daki askeri hastaneye gitti ve sağlık görevlileri 24 ila 48 saat gözlem altında tutulacağını söyledi.

Ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde, cumhurbaşkanlığı ofisi, 2018'de Bay Bolsonaro'yu ameliyat eden cerrah Antonio Luiz Macedo'nun, başkanın ek testler ve olası ameliyatlar için Sao Paolo'ya nakledilmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Brezilya İletişim Müdürü Fabio Faria, gazetecilere verdiği demeçte, Bolsonaro'nun Sao Paolo'ya götürülmeden önce sabah uyuşturulduğunu söyledi.

Başkanın oğlu Flavio, CNN Brezilya'ya babasının önlem olarak midesindeki sıvıyı çıkarmak için bir prosedürden geçtiğini söyledi.

Flavio, babasının konuşmakta zorlandığını, ancak ameliyat gerekiyorsa bunun ciddi bir işlem olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bolsonaro daha önce, bir hastane yatağında, sensörler ve kablolarla donatılmış bir şekilde yatarken ve bir rahip gibi görünen biriyle yatağının yanında dururken çekilmiş bir fotoğrafını tweetledi. Bolsonaro, bir yıl önce Covid-19'a yakalandı ancak tamamen iyileşti.

İki buçuk yıllık tartışmalı bir başkanlığın ardından Bolsonaro, Covid-19 pandemisini ele alış biçimi konusunda artan bir baskı altında.

Ayın başında on binlerce insan aşı satın alımıyla ilgili yolsuzluk iddialarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Brezilyalı lider, krize ulusal bir yanıt vermemesi ve aşılara, sokağa çıkma kısıtlamalarına ve maske takma gereksinimlerine yönelik şüpheciliği nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi.

Geçen ay Brezilya'da virüslü ölümler 500.000'i geçti - ABD'den sonra dünyanın en yüksek ikinci.