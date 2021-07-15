İsveçli Rapçi Yasin, Hapis Cezasına Çarptırıldı

23 yaşındaki Yasin Mahamoud, geçen yıl Mart ayında kurbanı Stockholm'deki bir müzik stüdyosuna çekmeye çalışmaktan suçlu bulunmuştu.

Plan başarısız oldu, ancak kurban birkaç hafta sonra Yasin'in katılımı olmadan kaçırıldı, dövüldü ve soyuldu. Rapçi suçlamaları reddetti ve avukatı yerel basına karara itiraz edeceğini söyledi.

Müzik dünyasında sadece Yasin olarak bilinen Mahamoud, geçen yıl İsveç başkentinde çeşitli suçlarla suçlanan geniş bir suç şebekesini içeren daha geniş bir davanın parçası olarak Çarşamba günü hapse atıldı.

27 kişi cinayete teşebbüs, hırsızlık ve gasp dahil ciddi suçlardan hüküm giydi ve toplam 147 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağın lideri 33 yaşındaki Chihab Lamouri, 17 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsveçli yayıncı SVT bir haberde, yem olarak kullanılan Yasin'in karıştığı adam kaçırma planını organize etmede Lamouri'nin rolü olduğunu söyledi.

Savcılar, kaçırma olayının iptal edildiğini söyledi, ancak bir başka önde gelen İsveçli rapçi Haval Khalil'i içeren ikinci bir komplo, haftalar sonra Nisan ayında gerçekleştirilmişti.

Savcılar, Halil'in kurbana bağlandıktan, saldırıya uğradıktan ve küçük düşürücü koşullarda fotoğraflandıktan sonra şantaj yapıldığı bir daireye gelmesini söylediğini söyledi.

Fotoğraflar, birkaç hafta sonra kurban ödemeyi reddettiğinde sosyal medyaya sızdırıldı.

Mahkemede, savcılar davalarının çoğunu, kaçıranlar arasında şifreli bir mesajlaşma hizmeti olan Encrochat'taki metinlere dayandırdı.

Çarşamba günü hüküm giyenler arasında Halil de vardı. Adam kaçırmaya yardım ve yataklık etmekten iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı - suçlamaları reddetti.

İki rapçinin cezalandırılması İsveç'te medyanın büyük ilgisini çekti.

Stockholm'den yükselen bir hip-hop yıldızı olan Yasin, 2010'ların ortalarında bir kayıt sanatçısı olarak çıkış yaptığından bu yana İsveç'te iki liste başı albüm çıkardı. Bu yılın Mart ayında Yasin, İsveç'in prestijli P3 Altın ödüllerinde Yılın Sanatçısı ve Yılın Hip-Hop/RnB Sanatçısı seçildi. Rapçi, o sırada kaçırma olayıyla bağlantılı olarak gözaltında olduğu için ödülü bizzat alamadı.