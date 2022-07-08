Brezilya, ABD Capitol İsyanından 'Daha Şiddetli' Huzursuzlukla Karşı Karşıya Kalabilir

Ülkenin seçim mahkemesi başkanına göre, Ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimi yapacak olan Brezilya, 6 Ocak 2021'de ABD Başkenti'ne yapılan saldırıdan “daha ​​ciddi” bir olayla karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya.

Edson Fachin'in Çarşamba günkü yorumları, Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eski lider Luiz Inacio Lula da Silva'nın arkasından geldiğini gösteren son anketleri takip ediyor.

Bolsonaro, seçimlerde olumsuz bir sonucu reddetmekle tehdit edecek kadar ileri giderek, kanıt olmadan oylama sistemine şüpheler getirdi.

Fachin, Washington DC'deki Wilson Center'da yaptığı bir sunumda, "Capitol'e 6 Ocak'ta [saldırıdan] daha şiddetli bir bölüm yaşayabiliriz" dedi.

6 Ocak 2021'de, o zamanki Başkan Donald Trump'ın yüzlerce destekçisi, Başkan Joe Biden'in seçim zaferinin onaylanmasını şiddetle engellemek amacıyla Washington DC'deki ABD Başkenti'ne baskın yaparken polis memurlarını ezdi.

Fachin, seçim sürecine herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyeceği konusunda da uyardı. Brezilya silahlı kuvvetlerinin başkanlık yarışına katılımı işbirlikçi olmalı ve asla müdahale etmemelidir, dedi.

Bu yılın başlarında, seçim mahkemesi, oy verme süreci için daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla ordu da dahil olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan bir şeffaflık komisyonu oluşturdu.

Askeri liderler genel olarak silahlı kuvvetlerin herhangi bir seçim sonucuna saygı duyacağını söylediler. Yine de bazı askeri yetkililer, Bolsonaro'nun Brezilya'nın oylama sistemindeki potansiyel zayıflıklar hakkındaki yorumlarını yinelediler.

“Açıkçası, bu tür bir durumu kabul etmeyeceğiz. İşbirliği evet, müdahale asla” dedi Fachin.