İtalya, 2018 Cenova Köprüsünün Çökmesi Nedeniyle 59 Kişiyi Yargıladı

İtalya'da, ölümcül 2018 Cenova köprüsünün çökmesi durumunda , adam öldürme ve ulaşım güvenliğini baltalamaktan yargılanan 59 sanığın yer aldığı bir dava açılıyor.

İtalya ile Fransa arasındaki önemli bir otoyolun parçası olan Morandi köprüsü, dört yıl önce 14 Ağustos'ta sağanak yağmurda yol vererek düzinelerce aracın uçuruma yuvarlanmasına ve 43 kişinin ölümüne neden oldu.

Trajedi, İtalya'nın ulaşım altyapısının durumuna ışık tuttu. Ülkenin otoyol ağının neredeyse yarısını işleten Autostrade per l'Italia (ASPI), 1967'de açılışı yapılan köprünün bakımını yapmamakla suçlanıyor.

Savcılardan biri olan Walter Cotugno için “Morandi köprüsü bir saatli bombaydı”.

Şubat ayında "Tıkırtıyı duyabiliyordunuz ama ne zaman patlayacağını bilmiyordunuz" dedi.

Cotugno, Autostrade yöneticilerinin ve bakımdan sorumlu mühendislik şirketi Spea'nın "çöküş riskinin farkında olduklarına", ancak hissedarların "temettülerini korumak" için çalışmaları finanse etmekte isteksiz olduklarına inanıyor.

Cenova mahkemesi tarafından çağrılan sanıkların çoğu iki şirketin yönetici ve teknisyenleridir.

Bunlar arasında dönemin Autostrade genel müdürü Giovanni Castellucci, Spea'nın eski başkanı Antonino Galata ve altyapı bakanlığı yetkilileri yer alıyor.

Ağustos 2020'de İtalya , Cenova'da yeni ve şık bir köprünün açılışını yaptı.

'Sorumluluğun tanınması'

Castellucci'nin avukatları iddianamenin "sonbahar yaprağı gibi düşeceğine" inanırken, savcılık kilit tanığı, Castellucci'nin halefi ve 2015'ten beri üst düzey bir Autostrade yöneticisi olan Roberto Tomasi'ye güveniyor.

Trajedi sırasında Autostrade, varlıklı Benetton ailesi tarafından kontrol edilen Atlantia grubuna aitti. Siyasi sınıfın ve halkın öfkesinin baskısı altına giren aile, geçen Mayıs ayında hissesini devlete teslim etti.

Autostrade ve Spea, savcılık ile devlete 29 milyon avro (30 milyon dolar) ödeme sağlayan mahkeme dışı bir anlaşma sayesinde, eski müdürleri rıhtımda olsa da duruşmadan kaçacak.

Morandi köprüsünün kurbanlarının akrabaları komitesinin avukatı Raffaele Caruso için, bu anlaşma iki şirket adına “birinci sorumluluk kabulü” anlamına geliyor.

AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Bu, sanık sayısı, trajedinin boyutu ve bütün bir şehirde açtığı yara açısından İtalya'nın yakın tarihindeki en önemli davalardan biri" dedi.