Akaryakıt fiyatlarının değişmesinde brent petrolün fiyatı etkili oluyor. Brent petrol şu sıralar 84,88 dolar seviyesindedir. Brent petrol yükselirken dolarda düşüş meydana geldi. Bu nedenle fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğini tahmin etmek güçleşiyor.

Akaryakıt fiyatlarının değişmesinde OPEC ülkelerinin ihracatta kısıtlamalar uygulaması da etkili oldu. Suudi Arabistan, Cezayir gibi ülkelerde kısıtlamalar devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen artış sebebiyle araç sahiplerinin masrafı yükseldi. Tüm şehirlerde toplu taşıma ücretleri arttı. Bazı şehirlerde %50’nin üzerinde artışlar meydana geldi. İlerleyen günlerde akaryakıt zamlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 37.69 TL

Motorin: 37.84 TL

LPG: 15.90TL

İstanbul Avrupa Yakası için fiyatlar:

Benzin: 37.74 TL

Motorin: 37.90 TL

LPG: 15.98 TL

Ankara benzin ve motorin fiyatları:

Benzin: 38.28 TL

Motorin: 38.41 TL

LPG: 16.15 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin: 38.38 TL

Motorin: 38.59 TL

LPG: 16.25 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında gümrüksüz rafineri fiyatı etkilidir. Bu fiyata ÖTV dâhil edilir. Aynı zamanda EPDK payı da fiyatlara ilave edilir. Bu sayede rafineri satış fiyatına ulaşılır. Akaryakıt fiyatlarında dağıtım firmalarına göre değişiklikler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra şehir ve ilçelerde de fiyatlar farklılaşıyor.

Akaryakıt fiyatları arttıkça araç sahipleri trafiğe çıkarken hesap yapmak zorunda kalıyor. Özellikle uzun yolculuklarda masraflar daha fazla artıyor. Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişim nedeniyle ürünlerin ve hizmetlerin fiyatları da yükseliyor. Vatandaşlar, fiyatları takip ederek zamlardan haberdar olabilir. Böylece zamlar, pompa fiyatlarına yansımadan depo doldurulabilir. En uygun yakıt LPG olduğu için bazı araç sahipleri, benzinden LPG’ye geçiyor. Bu sayede akaryakıttan yüksek oranda tasarruf edilebilir.