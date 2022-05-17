Lübnan'ın Hizbullah Yanlısı Bloğu Parlamento Çoğunluğunu Kaybetti

İran destekli Hizbullah ve müttefikleri, ülkenin genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Lübnan parlamentosundaki çoğunluğunu kaybetti.

Şii partinin müttefikleri, Salı günü İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre, ülke genelinde kayıplar yaşadı.

Hizbullah yanlısı blok, çoğunluğu sağlamak için gereken 65 sandalyeden daha az ve bir önceki parlamentoda 71 sandalyeden daha az olan 58 sandalyeyi güvence altına aldı.

Hizbullah'ın müttefiki olan Özgür Yurtsever Hareket, Pazar günkü seçimlerde 18 sandalye kazanarak artık ülkenin en büyük Hristiyan parlamento bloğu değilken, ABD ve Suudi Arabistan destekli rakibi Lübnan Güçleri için 20 sandalye kazandı.

Aley'deki Dürzi lider Talal Arslan ve Trablus'taki Sünni lider Faysal Karame gibi diğer önemli Hizbullah müttefikleri de koltuklarını düzen karşıtı adaylara kaptırdı.

Buna ek olarak, hareketin güney Lübnan'daki seçim kalelerindeki Hizbullah destekli iki aday, düzen karşıtı adaylara karşı kaybetti.

Sonuç olarak, 16 düzen karşıtı bağımsız aday, 2018 seçimlerine kıyasla 15 sandalyelik bir artışla parlamentoya girdi.

Statükoyu ve baskın siyasi partileri eleştiren platformlarda yarışan dokuz aday daha seçildi; bunların arasında milyarder işadamı Fouad Makhzoumi ve bir zamanlar etkili olan Christian Kataeb Partisi'nin dört adayı da vardı.

On yıllardır ilk kez, seçimler ülkenin en büyük Sünni partisi Gelecek Hareketi olmadan gerçekleşti.

Lideri eski başbakan Saad Hariri, bu yılın başlarında siyasetten istifa etti. Bazı destekçileri boykotu onaylarken, bazı müttefikleri seçimlere katılmak için partiden ayrıldı.

Analistler ve bazı Hariri müttefikleri, Hariri'nin ayrılmasının yarattığı siyasi boşluğun, Hizbullah'ın müttefiklerinin Beyrut, Sidon, Trablus ve diğer kilit seçim bölgelerindeki etkilerini genişletmelerine izin vereceğinden korkuyorlardı.

Bununla birlikte, Hariri için önemli bir seçim kalesi olan Beyrut'un ikinci bölgesinde, üç muhalefet adayı yarışı yarıp geçti.

Beyrut'un bölgesinde en bireysel oylarla Sünni bir sandalye kazanan bağımsız İbrahim Mneimeh, insanların siyaset yapmanın yeni bir yolunu istediğine inanıyor ve bazı analistlerin tanımladığı gibi "Sünni boşluğu" korkularını reddetti.

Mneimneh, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bunu söyleyenler yanılıyordu - Beyrutlular geleneksel liderlerin üstesinden gelmeye karar verdiler ve haklarını beklemek zorunda kaldılar" dedi. "Ve sadece Sünni oyları almadık, Şii, Hıristiyan ve Dürzilerden oy aldık, bu da şehirde sivil bir söylemin olması insanlar için önemli olduğunu gösterdi."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, krizden etkilenen ülkeyi seçimleri düzenlediği için tebrik etti.

Guterres, "Zorlu koşullara rağmen, yetkililer Anayasa'ya uyma ve Lübnan'ın demokratik geleneklerini onurlandırma konusundaki kararlılıklarını gösterdiler" dedi ve hükümetin hızlı bir şekilde kurulması çağrısında bulundu.

Ülkenin yeni parlamentosunun şimdi IMF müzakerelerini sürdürmek ve Lübnan ekonomisinin yıllarca süren kargaşadan sonra yeniden ortaya çıkmasına yardımcı olacak ekonomik ve yapısal reformları yürürlüğe koymak için seçilmiş bir başbakan ataması ve yeni bir hükümet kurması gerekecek.

Parlamento ayrıca, muhtemelen 30 yıldır görevi üstlenen Nebil Berri'nin yanı sıra Ekim ayında ülkenin cumhurbaşkanı olacak olan konuşmacısını da oylayacak.

Nüfusun dörtte üçünden fazlası yoksulluk içinde yaşıyor.

Lübnan'ın 128 sandalyeli parlamentosu, birçok Müslüman ve Hıristiyan mezhebi arasında bölünmüş durumda. Ülkenin mezhepsel güç paylaşım sistemi, cumhurbaşkanının Maruni bir Hıristiyan, başbakanın bir Sünni Müslüman ve parlamento başkanının bir Şii Müslüman olduğunu dikte ediyor.

Seçim gözlemcileri, yetkilileri ve siyasi partileri yolsuzluk ve şiddetle suçladı.

Yerel bir STK olan Lübnan Demokratik Seçimler Derneği'nden Lübnanlı gözlemciler, en az 3.600 ihlal saydı ve çoğunlukla Hizbullah ve başka bir Şii partisi olan Emal'e ait siyasi partizanların gözlemcilerine saldırdığını ve tehdit ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin misyonunun baş gözlemcisi György Hölvényi, Salı günü yaptığı açıklamada, seçimlerin "yaygın oy satın alma, kayırmacılık ve yolsuzluk uygulamalarının gölgesinde kaldığını" söyledi.