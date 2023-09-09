Ev sahibi olmak isteyenler için bu hayalin gerçekleşmesi çoğu zaman bankaların konut kredisi yoluyla sağladığı finansal desteğe bağlı oluyor. Yıllarca özenle birikim yapmış bireyler, konut kredisi kullanarak finansal açıklarını kapatabiliyorlar. Ne yazık ki, herhangi bir birikimi olmayanlar için bir ev satın alma ihtimali hala zor.

Bu durumun farkında olan Garanti BBVA, konut kredisi maliyetlerine ilişkin değerli bilgiler sunan yenilikçi bir kampanya başlatarak potansiyel müşterilerine umut verdi. Şimdi bankanın 500 bin liralık yeni konut kredisinin detaylarına bakalım.

20 VADELİ KONUT KREDİSİ İMKANI

Türkiye'de bankalar tarafından sunulan konut kredisi kampanyalarında vade süresi 120 ay ile sınırlı, yani bankalarda en uzun konut kredisi vadesi 10 yıl. Ancak Garanti BBVA birkaç yıldır müşterilerine 240 ay vadeli konut kredisi kullandırmaktadır. Mortgage sistemi aracılığıyla sağlanan bu uzun kredi vadeleri, bazı müşteriler için oldukça cazip olabiliyor. Ayrıca Garanti BBVA, yakın zamanda 20 yıl vadeli konut kredisi seçeneğinin koşullarını da açıkladı.

Bankaların konut kredisi verirken izledikleri genel kurallar bu durumda da geçerlidir. Müşteriler bir kredi aldığında, evin satın alınmasını güvence altına almak için banka adına bir ipotek tesis edilir. Bu ipotek, kredi borcu tamamen geri ödenene kadar yürürlükte kalır. Borç ödendikten sonra ipotek kaldırılır. Banka bu ipoteği kredinin teminatı olarak kullanarak müşteriden kefil veya teminat gibi ek taleplerde bulunma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu husus müşteri için önemli bir avantaj teşkil etmektedir.

240 AY VADELİ 500 BİN LİRA İÇİN FAİZ NE KADAR?

Garanti BBVA'dan 240 ay geri ödemeli 500 bin lira konut kredisi kullanmış olan müşterilerin 20 sene boyunca yani 240 ay, aylık 20 bin 951 TL taksit ödemesi yapması gerekecek. Böylece bu süre zarfında kredinin toplamda maliyeti 5.029.980 TL'ye ulaşıyor.