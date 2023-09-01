Türkiye'de doğalgaz dağıtım firması olarak faaliyetlerini sürdüren ve güncel doğalgaz fiyatlarının oluşmasını belirleyen kurum BOTAŞ Eylül ayına yönelik uygulanması beklenen doğalgaz tarifesini paylaştı. 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak doğalgaz tarifesinde değişiklik yapıldı mı? sorusu özellikle dar gelirli ailelerin gündemindeydi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bir ay boyunca uygulanan ücretsiz doğalgaz kullanımının ardından doğalgaz fiyatlarını ucuzlaştıran 1 yıllık indirimli kullanım süreci başladı. Konut tipi doğalgaz kullanım faturasına yansıyan bu indirim uzun süredir dar gelirli aileleri bir nebze olsun rahatlattı. Peki bu uygulama sona mı erecek? BOTAŞ yeniden bir zam mı yapıyor? sorusu gündemde sıcaklığını korurken beklenen o yanıt geldi.

BOTAŞ 1 EYLÜL DOĞALGAZ TARİFE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

BOTAŞ Eylül ayı için doğalgaz tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Konutta kullanılan doğalgaz için BOTAŞ Eylül ayı tarifesi için dağıtım şirketlerinin uygulayacağı satış fiyatını 1000 metreküp doğalgaz için 4.080 TL olarak paylaştı. Sanayi aboneleri tarifesi kademe bir için 1000 metreküp doğalgaz 7.124 TL, kademe iki için 1000 metreküp doğalgaz 9.478 TL oldu. Elektrik üretimi amacıyla kullanılan doğalgazın tarifesi yeni dönemde 1 metreküp için 10 bin TL olarak belirlendi.

İNDİRİMLİ DOĞALGAZ KULLANIMI DEVAM EDECEK Mİ?

İndirimli doğalgaz uygulaması Eylül ayı içinde geçerli olacak. Doğalgazın 25 metreküp kısmı devlet tarafından karşılanmaya devam edecek. BOTAŞ'ın yaptığı açıklama sonrası doğalgaz tarifesinde herhangi bir değişiklik olmadığı fark edildi. Paylaşılan Eylül ayı rakamları Avrupa'daki fiyatlarla karşılaştırıldı ve veriler ortaya çıkarıldı. Avrupa'da Ukrayna'dan hemen sonra en düşük doğalgaz kullanan ülkenin Türkiye olduğu kayıtlara geçti.