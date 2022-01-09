Akbank ve 2 Bankadan Düşük Faizli Nakit Açıklaması Geldi: Artık Bankalara Gitmeden Ödemeler Hesaba Yatacak

Akbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar kendi mobil uygulaması üzerinden kredi vereceğini açıkladı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan bu kampanyaya Akbank haricinde Denizbank ve İş Bankası da katılarak kredi kampanyası için yeni bir duyuru paylaştı. ankalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar İş Bankası Denizbank ve Akbank üzerinden hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden hemen Kredi başvurusunda bulunabilecek ve kredi onayı almaları durumunda hemen işlem yapabilecektir.

Akbank

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine giderek veya bankanın müşterisi durumunda olmanız halinde Akbank Direkt uygulamasına Giriş yaparak bu bankadan 20.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi başvurusu yapabilir ve internet üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda onay almanız ile birlikte banka şubelerine gitmeden onaylanan tutarı Akbank hesabınıza yatırabilirsiniz. Akbank Ayrıca sms ile ihtiyaç kredisi veriyor. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 4425 numarasına mesaj gönderebilir.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderin. 5 dakika içerisinde Kredi sonucu cevabı cep telefonunuza mesaj olarak gelecek ve kredi onayı alan vatandaşların Denizbank hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden bu kredileri hemen alabilecektir.

İş Bankası

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar İşCep uygulamasını cep telefonlarını indirerek buradan kendi hesapları üzerinden banka şubelerine gitmeden Kredi başvurusunda bulunabiliyor. 20.000 TL 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların İş Bankası kredi politikalarına uygun olması durumunda Ayrıca bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak Buradan da Kredi alabileceğini söyleyebiliriz. anka şubelerine giderek kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar İş Bankası şubelerine giderken kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilir.