Boşandıktan Sonra Karısının Çalıştığı Fabrikayı Yaktı

İnanılmaz bir olaya sahne olan Aydın gündemde yer aldı ve fabrikayı yakan koca hakkında detaylar merak konusu oldu. Olay kentin Koçarlı ilçesinde meydana geldi ve 35 yaşında olan Aziz B. isimli adam eski eşinin işten çıkarılmasını istedi. Eski eşi Özlem D.’nin çalışmakta olduğu fabrikayı tam üç noktadan ateşe verdi. Fabrika sahipleri arasında bulunan Serdar Babamgil ise konu hakkında detayları paylaştı ve Aziz B. isimli adamın bekçiye “kuşum kaçtı” dediğini ve bu şekilde çatıya çıktığını söylediğini belirtti. Serdar Babamgil, yanan fabrika sebebiyle zararlarının 7 milyon TL olduğunu ifade ederken 30 ailenin ekmek kapısının kapandığını söyledi.

Fabrikayı yıkma olayından bir süre önce Aziz B. isimli adam Koçarlı ilçesinde defne yaprağı işlenmekte olan fabrikaya gitti ve fabrikası sahiplerinden 1 sene önce boşandığı eski eşinin işten çıkarılmasını istedi ve fabrika sahiplerinin ise bunu reddettiği öğrenildi. Yaşanan bu olay üzerine ise bugün saat 06.30 sıralarından fabrikaya giderek çatıya çıkan Aziz B. isimli adam söz konusu fabrikayı 3 ayrı noktadan ateşe verdi.

İtfaiye ekipleri fabrika bekçisinin ihbar üzerine bölgeye sevk edildi ve ekipler yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin Aydın'da meydana gelen yangına müdahale etmesi sonrasında çıkan yangının uzun uğraşlar sonucunda söndürüldüğünü bilgisine ulaşıldı.

Çıkan yangında 95 ton sefne yaprağı ile çok sayıda makinenin de yandığı bilgisine ulaşıldı. Aziz B. isimli eski kocanın yakalanması adına jandarma ekipleri de çalışma başlattı. Fabrika sahiplerinden Serdar Babamgil, konu hakkında detayları paylaştı ve 30 işçinin bu fabrikada çalıştığını ve işlerini daha da büyütmek istediklerini belirtti. Çalışanlarından birinin eşiyle boşandığını açıklayan fabrika sahibi eski kocasının çalışanlarını işten çıkarmalarını istediğini belirttiğini fakat kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediklerini anlattı. Bunun yanı sıra Aziz B. isimli eski kocanın farklı noktalara benzin döküp yaktığı da açıklandı.