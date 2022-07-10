Boris Johnson'ın Yerini Kim Alacak?

Potansiyel adaylar kimler? Unutmayın, tüm bu milletvekilleri ve bakanlar en iyi işi isteyip istemediklerini söylemediler - ancak izlemesi gerekenler onlar. Başkaları da öne çıkabilir.

Bazı adaylara bakalım...

Rishi Sunak

Eski Maliye Bakanı

Liderlikini ekonomiye odaklanarak ve kamu maliyesi öncesinden fiyatlardan indirim indirimlerini kaldırdık

Bir zamanlar Muhafazakar olarak Boris Johnson'ın yerine favori olarak görülüyordu

Karısının işleriyle ilgili bir tartışma ve tecrit yargılanması için para cezasına çarptırılması itibarı düştü

Kabineden ilk seçilecek, kullanımdan alınacak önünü seçilecek ve adaylığını açıklayacak kadarki en yüksek profilli biri seçimlerden

2015'te için Kuzey Yorkshire oldu - Richmond'un kullanımı

2020'de beş kişilik kısa bir süre sonra maliye bakanı

koronavirüs pandemisi ile boğuştu, ekonomiyi korumak için büyük meblağlar fabrikalar

Liz Truss

yabancı sekreter

İran'dan Nazanin Zaghari-Ratcliffe'nin serbest üretim bakanlığı için alan ticaret bakanı'na işleyen ikinci kadın bakanı

Uluslararası ticaret konaklama olarak Brexit sonrası ticaret birliklerinin eğitim kabininde kullanılmak üzere bir dizi kabinede görev yapacak

İlk olarak 2010 yılında Güney Batı Norfolk Milletvekili olarak seçildi ve Muhafazakar Parti üyeleri arasında popüler oldu

İngiltere peynir ithalatına ilişkin 2014 Muhafazakar konferansında konuşma yaptığı için alay edildi

Şansölye ve sağlık sekreteri istifa ettikten sonra Boris Johnson'a desteğini erken ilan etti

Sajid Javid

Eski Sağlık Sekreteri

Liderlik teklifini, gelecek yıl planlanan 1 puanlık gelir vergisi indirimini öne çıkarma, kurumlar vergisini ve yakıt vergisini düşürme ve Ulusal Sigorta artışını iptal etme sözü vererek başlattı

Rochdale'de birinci nesil Pakistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak doğdu

City'de bir kariyerin ardından 2010 yılında Bromsgrove Milletvekili oldu

2019'da liderlik için bir teklifte bulundu ve Boris Johnson'ı desteklemek için ayrılmadan önce son dörde kaldı

Desteği şansölye rolüyle ödüllendirildi, ancak danışmanları yüzünden üst üste altı ay sonra istifa etti

Nedim Zahavi

Yeni Maliye Bakanı

Vergileri düşüreceğini ve savunma harcamalarını artıracağını söyleyerek liderlik teklifini başlattı

Irak'ta doğan Zahawi ve ailesi, Saddam Hüseyin iktidara geldiğinde kaçmak zorunda kaldı.

Teletubbies ürünleri satan bir firma kurduktan ve anket şirketi YouGov'u kurduktan sonra, 2010 yılında Stratford-on-Avon için milletvekili oldu.

Pandemide aşı bakanı olarak itibarını pekiştirerek kabine eğitim sekreteri olarak terfi etti

Jeremy Hunt

Parlemento üyesi

Liderlik teklifini, ekonomi düzeldiğinde daha fazla vergi indirimi ile iş ve kurumlar vergisi indirimleri vaadiyle başlattı

Bir amiralin oğlu olarak, potansiyel öğrencileri eğitim kurumlarıyla birleştiren bir web sitesi olan Hotcourses'ı kurarak servetini kazandı.

2005 yılında Avam Kamarası'na Güney Batı Surrey Milletvekili olarak girdi

2010 yılında hükümete kültür sekreteri olarak katıldı ve aynı zamanda sağlık ve dışişleri bakanı olarak da görev yaptı.

2019 liderlik yarışmasında Boris Johnson'ın ardından ikinci oldu ve etkili bir arka plan oyuncusu olarak kaldı

Suella Braverman

Başsavcı