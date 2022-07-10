Boris Johnson'ın Yerini Kim Alacak?
Muhafazakar milletvekilleri, Boris Johnson'ın Muhafazakar lider ve başbakan olarak yerini alma yarışında isimlerini öne çıkarmaya başlıyorlar.
Güncel 10.07.2022 - 19:47 10.07.2022 - 19:51 Aslı Kılıç
Potansiyel adaylar kimler? Unutmayın, tüm bu milletvekilleri ve bakanlar en iyi işi isteyip istemediklerini söylemediler - ancak izlemesi gerekenler onlar. Başkaları da öne çıkabilir.
Bazı adaylara bakalım...
Rishi Sunak
Eski Maliye Bakanı
- Liderlikini ekonomiye odaklanarak ve kamu maliyesi öncesinden fiyatlardan indirim indirimlerini kaldırdık
- Bir zamanlar Muhafazakar olarak Boris Johnson'ın yerine favori olarak görülüyordu
- Karısının işleriyle ilgili bir tartışma ve tecrit yargılanması için para cezasına çarptırılması itibarı düştü
- Kabineden ilk seçilecek, kullanımdan alınacak önünü seçilecek ve adaylığını açıklayacak kadarki en yüksek profilli biri seçimlerden
- 2015'te için Kuzey Yorkshire oldu - Richmond'un kullanımı
- 2020'de beş kişilik kısa bir süre sonra maliye bakanı
- koronavirüs pandemisi ile boğuştu, ekonomiyi korumak için büyük meblağlar fabrikalar
Liz Truss
yabancı sekreter
- İran'dan Nazanin Zaghari-Ratcliffe'nin serbest üretim bakanlığı için alan ticaret bakanı'na işleyen ikinci kadın bakanı
- Uluslararası ticaret konaklama olarak Brexit sonrası ticaret birliklerinin eğitim kabininde kullanılmak üzere bir dizi kabinede görev yapacak
- İlk olarak 2010 yılında Güney Batı Norfolk Milletvekili olarak seçildi ve Muhafazakar Parti üyeleri arasında popüler oldu
- İngiltere peynir ithalatına ilişkin 2014 Muhafazakar konferansında konuşma yaptığı için alay edildi
- Şansölye ve sağlık sekreteri istifa ettikten sonra Boris Johnson'a desteğini erken ilan etti
Sajid Javid
Eski Sağlık Sekreteri
- Liderlik teklifini, gelecek yıl planlanan 1 puanlık gelir vergisi indirimini öne çıkarma, kurumlar vergisini ve yakıt vergisini düşürme ve Ulusal Sigorta artışını iptal etme sözü vererek başlattı
- Rochdale'de birinci nesil Pakistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak doğdu
- City'de bir kariyerin ardından 2010 yılında Bromsgrove Milletvekili oldu
- 2019'da liderlik için bir teklifte bulundu ve Boris Johnson'ı desteklemek için ayrılmadan önce son dörde kaldı
- Desteği şansölye rolüyle ödüllendirildi, ancak danışmanları yüzünden üst üste altı ay sonra istifa etti
Nedim Zahavi
Yeni Maliye Bakanı
- Vergileri düşüreceğini ve savunma harcamalarını artıracağını söyleyerek liderlik teklifini başlattı
- Irak'ta doğan Zahawi ve ailesi, Saddam Hüseyin iktidara geldiğinde kaçmak zorunda kaldı.
- Teletubbies ürünleri satan bir firma kurduktan ve anket şirketi YouGov'u kurduktan sonra, 2010 yılında Stratford-on-Avon için milletvekili oldu.
- Pandemide aşı bakanı olarak itibarını pekiştirerek kabine eğitim sekreteri olarak terfi etti
Jeremy Hunt
Parlemento üyesi
- Liderlik teklifini, ekonomi düzeldiğinde daha fazla vergi indirimi ile iş ve kurumlar vergisi indirimleri vaadiyle başlattı
- Bir amiralin oğlu olarak, potansiyel öğrencileri eğitim kurumlarıyla birleştiren bir web sitesi olan Hotcourses'ı kurarak servetini kazandı.
- 2005 yılında Avam Kamarası'na Güney Batı Surrey Milletvekili olarak girdi
- 2010 yılında hükümete kültür sekreteri olarak katıldı ve aynı zamanda sağlık ve dışişleri bakanı olarak da görev yaptı.
- 2019 liderlik yarışmasında Boris Johnson'ın ardından ikinci oldu ve etkili bir arka plan oyuncusu olarak kaldı
Suella Braverman
Başsavcı
- Liderlik teklifini, İngiltere'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yargı yetkisinin dışına çıkarma, enerjide KDV'yi azaltma ve düzenlemeleri azaltma vaadiyle başlattı ve net sıfır emisyon hedefine yönelik eleştirilerini dile getirdi.
- Theresa May yönetiminde AB'den Ayrılma Dairesi'nde bakan oldu, ancak Bayan May'in AB'den çekilme anlaşması üzerine istifa etti
- Eski avukat, 2020'de başsavcı Geoffrey Cox'un yerini aldı ve bu görevde kalmaya devam ediyor.
- 2015'ten beri Hampshire'da Fareham için MP olarak görev yaptı
- Tory liderlik yarışına katılacağını doğruladı ve "bunun en büyük onur olacağını" söyledi.
- Boris Johnson'a bir dizi bakanlık istifasının ardından istifa etmesi çağrısında bulunuldu