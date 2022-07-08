Boris Johnson Yeni Politika Olmadığını Söylüyor

Johnson: Yeni lider seçilene kadar önemli bir politika değişikliği yok

Johnson, ofisine göre Muhafazakar Partisi yeni bir lider seçerken hükümetin yeni politikalar uygulamaya veya büyük yön değişiklikleri yapmaya çalışmayacağını söyledi.

Johnson kabine bakanlarıyla yaptığı bir toplantıda hükümetin yalnızca seçildiği gündemi sunmaya odaklanacağını söyledi.

Kabine toplantısından sonra ofisi, "Büyük mali kararların bir sonraki başbakana bırakılması gerektiğini söyledi" dedi.

Zelenskyy, İngiltere Başbakanı'nın ayrılışında 'üzüntü' dile getirdi

Kiev'e göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, İngiltere liderinin Muhafazakar lider olarak istifa etmesi ve yakında başbakanlıktan ayrılması konusundaki "üzüntü"nü ifade etmek için Boris Johnson'ı telefonla aradı.

"Hepimiz bu haberi üzüntüyle karşılıyoruz. Sadece ben değil, aynı zamanda size çok sempati duyan tüm Ukrayna toplumu” dedi.

AB: Johnson'nın gitmesi, Kuzey İrlanda çıkmazına ilişkin duruşu değiştirmeyecek

Avrupa Komisyonu, Johnson'ın başbakanlıktan istifası hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak Brexit sonrası Kuzey İrlanda üzerindeki çıkmazdaki duruşunun Londra'daki siyasi gelişmelerden etkilenmeyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği yürütme sözcüsü bir basın brifinginde “Birleşik Krallık'taki olaylar hakkında … üçüncü ülkelerdeki demokratik süreçler hakkında bir yorumumuz yok” dedi.

İkinci bir sözcü, AB'nin İngiltere'nin AB ile boşanma anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda protokolüne yaklaşımında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

"Bizim bakış açımıza göre siyasi gelişmeler, Kuzey İrlanda'daki İngiliz meslektaşlarımızla çalışma şeklimizi veya protokol konusundaki tutumumuzu değiştirmiyor" dedi. "Bizim konumumuz, protokolün uygulanmasına ilişkin çözümler aramaya çalışmamız gerektiği yönünde."

Johnson hükümeti, İngiltere'nin geçen hafta ilk parlamento engelini ortadan kaldıran Kuzey İrlanda ile Brexit sonrası ticarete ilişkin bazı kuralları kaldırmasına izin veren bir yasa önerdi.

AB, tasarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söylüyor.

Eski Başbakan Binbaşı: Johnson bekçi olarak kalmamalı

Eski İngiltere Başbakanı John Major, giden lider Boris Johnson'ın "ülkenin genel refahı için" halefi bulunana kadar Downing Caddesi'nde kalmaması gerektiğini söyledi.

1990'dan 1997'ye kadar başbakanlık yapan ve Johnson'ın Muhafazakar Partisi'nden Binbaşı, Başbakan Yardımcısı Dominic Raab'ın yeni bir lider bulunana kadar görevi devralabileceğini veya partinin süreci hızlandırmak için seçim kurallarını değiştirebileceğini söyledi.

Kamuoyuna açık bir mektupta, "Başbakanın, kabinesinin, hükümetinin ve meclisteki partisinin desteğini kaybettiği için üç aya kadar görevde kalması önerisi akıllıca değil ve sürdürülemez olabilir" dedi.