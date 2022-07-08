The Godfather filmindeki Sonny Corleone rolüyle ünlenen ABD'li aktör James Caan 82 yaşında hayatını kaybetti. James Caan kimdir kaç yaşında neden öldü? 1970'lerde Hollywood'da kariyeri onlarca yıl süren başrol oyuncusu; Oscar, Emmy ve dört Altın Küre'ye aday gösterildi. Caan'ın ailesi Perşembe günü hayranlarına "sevgi ve içten başsağlığı" için teşekkür etti. Parti yaşam tarzıyla tanınan New Yorklu, dört kez evlendi ve beş çocuğu geride bıraktı. Caan'a yapılan övgüler arasında aktör Gary Sinise, Twitter'da "onu tanımanın ve ona arkadaş demenin harika" olduğunu yazarken, film yapımcısı Rob Reiner "onunla çalışmayı sevdiğini" söyledi. Komedyen Andy Richter, "bir ömür boyu [Caan'ın] işini sevdikten sonra, onunla çalışmak için yeterince şanslı olduğunu ve onu bir insan olarak daha da çok sevdiğimi söyledi... Kahramanlarınla asla tanışmadıklarını söylüyorlar, ama bunun çok yanlış olduğunu kanıtladı ".

Bronx'ta bir kasap olarak doğan Caan, başlangıçta bir Amerikan Futbolu oyuncusu olarak kariyer yapmayı planladı. The Godfather'daki yönetmeni Francis Ford Coppola ile tanıştığı Hofstra Üniversitesi'nde okumaya başladığında oyunculuğa başladı.

James Caan: 10 unutulmaz rol

Bir dizi küçük televizyon ve film gösterisinden sonra, Caan nihayet 1965'te iki Howard Hawks filminde rol aldığında büyük bir mola verdi: Red Line 7000 ve El Dorado. Ama 1972'nin mafya draması destanı The Godfather onu bir ev ismi haline getirdi. Başlangıçta Michael Corleone rolü için seçmelere katılmıştı ve stüdyo yöneticileri tarafından rol için tercih edildiği bildirildi. Fakat Coppola'nın ısrarından sonra bu rol için Al Pacino seçildi.

Caan, Michael'ın ağabeyi Sonny'yi canlandırdı ve karakterin ölüm sahnesi için kurşun yaralarını simüle etmek için 140'dan fazla patlayıcı kan topağı ile donatıldı. Bu rol, en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında tek Akademi Ödülü adaylığını aldı. Caan, 1980'lerin başında uyuşturucu kullanımı ve kız kardeşinin ölümünün getirdiği "oldukça korkutucu bir dönem" olarak nitelendirdiği dönemde kısa bir süre kamuoyundan kayboldu. Ama Elf ve Misery gibi hit filmlerde unutulmaz rollerle bir geri dönüş tasarladı.