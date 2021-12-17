Boris Johnson: İngiltere Başbakanı İktidara Gelebilir Mi?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sık sık “teflon lideri” olarak tanımlanıyor. Görevdeki son iki yılı boyunca, itibarına bağlı kalmaktan çok sayıda skandaldan kaçınmayı başardı.

Ancak, Muhafazakarları Kuzey Shropshire'daki çarpıcı bir ara seçim yenilgisinden sarsılırken siyasi teflonu yıpranmaya başlıyor olabilir - kendi milletvekilleri ona isyan ettiğinden ve sağcı parti için neredeyse 200 yıldır güvenli bir koltuk. Düşen anket puanları ve kendisinin veya personelinin halka dayattıkları tecrit kısıtlamalarını reddetmiş olup olmadığı konusunda ısrarlı sorularla karşı karşıya.

Kötü haber tufanı şimdi 2019'da göreve başlayan Johnson'ın iktidarda kalabilecek mi sorusunu gündeme getiriyor.

Seçmenler, bir sonraki genel seçim 2024'e kadar olmadığı için acil endişe değil, ancak Muhafazakar Parlamento Üyeleri (milletvekilleri), bir iç liderlik oyu veya güvensizlik oyu yoluyla onu görevden alma yetkisine sahip.

İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nde siyaset profesörü olan Matthew Flinders, "Giderek daha fazla insan, Boris balonu tamamen patlamasa bile, son haftalardaki olaylar tarafından delinmiş gibi görünüyor" dedi.

Flinders, Perşembe günkü Kuzey Shropshire'daki ara seçim yenilgisinin - olaylar dizisindeki en sonuncusu - "felaket" olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ın üçüncü en büyük partisi olan merkezci Liberal Demokratlar, yaklaşık 6.000 oyla koltuğu kazanmak için 23.000 oyluk Muhafazakar çoğunluğu devirmeyi başardı.

Oylama, yolsuzluk skandalı üzerine istifa eden eski bakan Owen Paterson'ın istifasıyla tetiklendi.

Johnson'ın Paterson'ı Avam Kamarası'ndan 30 günlük bir askıya alma işleminden kurtarmaya yönelik başarısız girişimi, Muhafazakarlar arasında yolsuzluk ve sleaze suçlamalarına yol açtı ve partinin eleştirisi, North Shropshire seçim kampanyasının önemli bir özelliğiydi.

Flinders, sonucun "başbakanın güvenilirliğinin partinin kalbinde sorgulandığını" ve "Johnson için bile buna gülmenin çok zor olacağını" gösterdiğini söyledi.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nde siyaset profesörü olan Tim Bale, “Muhafazakar saflarda bir dereceye kadar panik yaratacak, ancak hemen bir güven oylamasıyla sonuçlanması pek mümkün değil” dedi.

“Muhalefetin kamuoyu yoklamalarında önde olduğu aylar ve aylar üzerine ara seçimin geldiğini görmelisiniz.”

Geleneksel olarak solcu İşçi Partisi, yalnızca son birkaç hafta içinde öne geçti.

Pazar araştırma şirketi Opinium tarafından yapılan bir ankete göre, İşçi Partisi şu anda Muhafazakarların yüzde dokuz önünde, Şubat 2014'ten bu yana en büyük avantajı.

Bu arada, Johnson'ın notu, başbakan olarak zamanının en düşük seviyesi olan yüzde 24 onay ve yüzde 59 onaylamaya düştü. En son Ipsos Mori anketi, şimdi yüzde 13 daha fazla insanın İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Johnson'dan daha iyi bir lider olacağını düşündüğünü gösteriyor. Lordlar Kamarası'nın Muhafazakar bir üyesi ve bir anket uzmanı olan Lord Robert Hayward, Johnson'ın notunun Muhafazakar partiden çok daha hızlı düşmesinin "çarpıcı" olduğunu söyledi.

“Popülerite kaybı yıpranmış durumda. Al Jazeera'ya verdiği demeçte, bu tek bir olay değil, son birkaç hafta içinde yaptığı şey. Downing Street yardımcılarının ve basın görevlilerinin 15 Aralık 2020'de düzenlenen bir Noel partisi hakkında şaka yaptıkları bir videonun geçen hafta ortaya çıkmasından bu yana Johnson ikiyüzlülük suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

O sırada hükümet, halkı “hayat kurtarmak” için içeride veya dışarıda sosyalleşmeyi bırakmaya çağırıyordu. Johnson hiçbir kuralın çiğnenmediği konusunda ısrar etmeye devam etti, ancak video üst düzey bir basın görevlisinin istifa etmesine ve Johnson'ın soruşturma emri vermesine yol açtı. Bale, Noel partisi iddialarının Johnson için "gerçek bir sorun" olduğunu söyledi.

“Çoğu insanın yutmayı çok zor bulduğu bir derece ikiyüzlülüğü ortaya koyuyor, en azından çoğu insan kurallara uyuyor ve bazen bayram mevsimini ne kadar sefil hale getirdiğini hatırlıyor” dedi. Halkın öfkesi, Omicron varyantı ve bu yılki Noel kutlamalarını nasıl etkileyebileceği konusundaki endişelerin artmasıyla yoğunlaştı. İngiltere, Perşembe günü 88.376 yeni enfeksiyonla üst üste üçüncü gün rekor COVID vakası kaydetti. Maske takma ve evden çalışma kuralları sıkılaştırıldı.