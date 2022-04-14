Borcunuz Dağ Gibi Biriktiyise Üzülmeyin! 1600 TL Aylık Ödeme İle 40.000 TL ihtiyaç Krediniz O Bankada Hazır! Ekonomik problemler yaşayan vatandaşların kişisel bütçelerine darbe üzerine darbenin indirildiği son dönemlerde gerek kamu bankaları gerekse de özel bankalar kendilerine el uzatıyor. Borcu biriken ve artık neredeyse bunalıma giren vatandaşların yardımına Finansbank yetişiyor.

Düşük faiz oranları ile kredi kullandıran bankalar arasında yer alan Finansbank, borcu derdinden büyük vatandaşlara yardım etmeye çalışıyor.

Finansbank İhtiyaç Kredisi Kampanyasına Katılma Şartları Neler?

Finansbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 1.75 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi vatandaşlara veriliyor. Kredi faiz oranı ile diğer bankalar ile karşılaştırıldığında Finansbank tarafından sağlanan kredinin çok daha avantajlı olduğu söylenebilir.

Finansbank tarafından sağlanan kredide vatandaşlara yönelik 36 aylık vade seçeneği şeklinde 50.000 TL'ye kadar kredi kullandırırken kredi tutarının 50 bin TL'den daha fazla olması durumunda ise 24 aylık vade seçeneği sunulmaktadır.

İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlardan Finansbank'ın kapısını çalmaları durumunda 3 aylık ertelemeli olacak şekilde 50 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekmeleri mümkündür.

Finansbank 40.000 TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Tablosu

40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin Finansbank'tan çekilmesi durumunda 36 aylık vade seçeneğini tercih edilmesinde aylık taksit 1606 TL olacak şekilde bankaya ödenecek ve böylelikle toplam maliyet 57800 50 TL olacak. T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve hemen 5 dakika içerisinde sonucu öğrenebilirsiniz. Bankanın internet sitesi üzerinden de kampanya detayları hakkında bilgi alabilir faiz oranlarını görebilirsiniz.