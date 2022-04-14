Araba Almak İstiyorsanız Taşıt Krediniz Yapı Kredi Bankası'nda! Maliyet Tablosunda Neler Var?

Arabasını yenilemek ya da sıfırdan bir araba almak isteyen vatandaşların en büyük destekçileri yine bankalar olmaktadır. Yapı Kredi Bankası, son dönemlerde Türkiye'de sunduğu kredi kampanyaları ile adeta dikkatleri çekmeyi başarıyor. Yapı Kredi Bankası alınacak 150 bin TL tutarında taşıt kredisinin maliyet tablosunda 12 ay, 24 ay, 36 ay ve 48 ay vade imkanları bulunuyor.

Yapı Kredi Bankası Taşıt Kredisi Kampanyasına Katılım Şartları Nelerdir?

Yapı Kredi Bankasından taşıt kredisi almak isteyen vatandaşlar, belirli kriterleri yerine getirmek zorundadır. Buna göre müşteriler 48 aylık vade seçeneği ile taşıt kredisi alabilir. Fakat bu vade süresi 400 bin TL'ye kadar değeri ekspertiz tarafından tespit edilen otomobillerin satın alınmasında geçerli olmaktadır. 400 bin TL ile 800 bin TL arasında olması durumunda Yapı Kredi Bankası müşterileri en çok 36 aylık vade seçeneği ile kredi avantajı tanıyor.

Yapı Kredi Bankası Hangi Fiyattaki Araçlara Ne Kadar Kredi Veriyor?

Yapı Kredi Bankası'ndan taşıt kredisi almak isteyen vatandaşlar, ne kadar kredi alacaklarını araştırıyor. Bu durum, ilk etapta müşterilerin finansal geçmişi ile belirlenmektedir. Kredide yüksek oranda problem yaşamayan, geçmişte bankalar ile ödemede hususunda problem yaşamamış vatandaşlar 400 bin TL'ye kadar değeri bulunan otomobiller açısından en çok yüzde 70 oranında kredilendirme avantajı elde ediyor. 400 bin TL'lik bir otomobil için en çok 280 bin TL tutarında taşıt kredisi veriliyor. Otomobilin fatura değeri 400 bin TL ile 800 bin TL arasında olması durumunda ise %50 oranında bir kredi çekilmesi mümkün olmaktadır. Böylece 500 bin TL'lik bir araç için en çok 250 bin TL taşıt kredisi Yapı Kredi Bankası'ndan alınabilir.