Borcu olanlara yardım için PTT jest yaptı! 90 bin TL'ye kadar borçlarınız şipşak kapanıyor!

90 bin TL'ye kadar borçlarınız şipşak kapanıyor! Borcu olanlara yardım için PTT jest yaptı! Günümüzde emekli bireylerin borçlarını ödemek konusunda birtakım zorluklar yaşadığı bilinmektedir. Özellikle sayılarının neredeyse 13 milyonu geçmiş olduğu bilinen emekli bireylere borç ödeme konusunda destek, PTT’den yardım kredisi şeklindedir.

PTT Borç Kredisi

Emekli bireylere oldukça uygun geri ödeme seçenekleri sunan PTT’nin borç ödeme kredisi, borcu olan emekli bireylere yardım amaçlı oluşturulan bir hareket olarak karşımıza çıkmaktadır. Her emekli bireyin bu uygun krediden yararlanabileceği de belirtilmektedir.

Emeklilere Uygun Kredi Müjdesi

Yukarıda da değinildiği üzere PTT’nin harekete geçmiş olduğu kredi verme konusuyla birlikte borçlarını ödemekte zorlanan emekli bireylerin, diğer bankalara olan borçlarının kapatılması ve böylelikle emekli bireylerin sahip olduğu borçlardan kurtarılması hedeflenmektedir.

Oldukça düşük faiz oranına sahip olan bu kredinin ise avantajlı bir geri ödeme planına da uygun olduğu belirtilmektedir. Tam olarak 36 ay vadeli olan PTT emeklilere borç yardım kredisinin yanı sıra emekli maaşını PTT bankalarına taşıyan bireylerin, aynı zamanda N Kolay Emeklilik Kredi ile de uygun faiz oranlarından yararlanabileceği belirtilmektedir. Sizlerin de farklı bankalara borcu fazla ise PTT’nin bu destek kredisinden yararlanmayı düşünebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

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