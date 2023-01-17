Yarışa PTT'de katıldı! PTT AVM fiyatları indirdi, ayçiçek yağı, un, şeker, çay, bebek bezi fiyatlarına baba indirim

PTT AVM fiyatları indirdi, ayçiçek yağı, un, şeker, çay, bebek bezi fiyatlarına baba indirim... Yarışa PTT'de katıldı! Ekonomik sıkıntılarla baş eden ülkemizin çeşitli marketlerin indirimli fiyatlarla halka destek sunmasıyla birlikte tüm kısımlarda yapılması beklenen indirimlere, PTT AVM’de eklenerek yardımcı oldu. Bu yardımlar sayesinde özellikle gelir düzeyleri düşük olan ailelerin de temel gıda ürünlerine sahip olmaları sağlanmaktadır. İndirimli fiyatlar özellikle son zamanlarda sunularak daha çok kişiye sunulması planlanmaktadır. Bu yardımlar sayesinde gıda sektöründe sabit fiyatlı ürün alımı sağlanarak herhangi bir sorun olmadan alışveriş yapılması sağlanabilmektedir.

Yapılacak olan indirimler gıda fiyatları üzerindeki olumsuz derecede yükselen zamların da belli bir noktada sabitlenmesini sağlayarak tüm sorunların çözülmesine yardımcı olmaktadır.

Böylece de herhangi bir sorun olmadan ürün alımları sağlanabilmektedir. Uygun fiyatlı ürünler sunularak halkın ekonomik sıkıntılardan en az derecede etkilenmesini sağlayarak büyük problemlerin oluşmasına engel olunması amaçlanmaktadır. Neticede bu indirimler sayesinde problemlerin çözümü sağlanarak ortadan kaldırılması planlanmaktadır. Sorunların en kısa sürede halledilerek bir daha oluşmaması da hedeflenmekte ve bu sayede de halkın gelir düzeylerine destek olunmaktadır. Gıdaların ne kadar önemli olduğu görülmekte ve daha sonra bu ürünlerin alınmak zorunda olduğu da anlaşılmaktadır. Neticede yapılan bu indirimler sayesinde gıda alımları da artarak herkesin bu ürünlere ulaşmaları sağlanmaktadır.

Ucuz ayçiçek yağı alabilmek isteyen vatandaşlar TMO ayçiçek yağının fiyatlarını araştırırken PTT AVM üstünden düzenlenen kampanya ile:

TMO Ayçiçek yağı 5 LT satış fiyatı 135 TL,

TMO Ayçiçek yağı 10 LT satış fiyatı 270 TL,

haber24.com özel haber