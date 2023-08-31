Yeni Youtube videosunda İslam Memiş, yaptığı değerlendirmelerin yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması gerektiğini baştan vurguladı ve açık ve net bir anlatımla, borç yükü altında olan ya da altına yatırım yapmak isteyen kişilerin gramı 2.500 TL şeklinde düşünmeleri gerektiğini ifade etti. Dahası uzman isim, altın fiyatlarının yükselmesinin beklendiği tarihi de kendinden emin bir şekilde açıkladı. Şimdi, İslam Memiş'in bu konudaki aydınlatıcı yorumlarına göz atalım.

Altın fiyatları gerçekten yükselişe geçecek mi? İslam Memiş'in uzmanlığı ve analizi bu konuya ışık tutuyor ve gram altının gelecekteki potansiyel değeri hakkında değerli bilgiler sunuyor. İşte detaylar.

ALTIN NE KADAR YÜKSELECEK?

Altın fiyatlarının yükselişi ile alakalı soruların çok sık geldiğini belirten uzman isim İslam Memiş, “Kesin bir yanıt vermek zor olsa da, altın fiyatının yıl sonuna kadar 2150 ve 2250 direnç seviyelerini aşacağını tahmin ediyorum. Ancak döviz kurlarının bu konudaki etkisini tam olarak kestiremiyorum. Döviz tarafından destek gelmesi halinde gram altının 2000 lira sınırını rahatlıkla aşması kuvvetle muhtemel. Altın fiyatlarındaki yükselişin dalgalı olacağını unutmamak gerekir. Uzun vadeli yatırımcıların fayda sağlaması muhtemel olsa da kısa vadeli dalgalanmalara hazırlıksız yakalanma riski var. Her zaman vurguladığım gibi, altın sürekli bir yükseliş trendi yaşamayacak. Yükselirken, keskin aşağı yönlü hareketler de olacaktır. Bu dönemlerde panik satışlarına girişmek geri dönüşü olmayan pişmanlıklara yol açabilir.” dedi.

ALTINDA HEDEF 2. 500 TL

İslam Memiş, “Yıl sonuna yaklaşırken özellikle de Ekim ayındaki trendlere odaklanalım. Bu düşüşler ne gibi sonuçlar doğuruyor? Şu anda altına yatırım yapmak için uygun bir zaman olduğunu belirtmek gerekir. Gram başına 2000-2500 lira arasında değişen fiyatlara tanık olduğunuzda, 2024 yılında daha da uygun olacağını fark edeceksiniz. Bu nedenle gerekli hazırlıkları bugünden yapmak çok önemli.

Eğer altın alma zorunluluğunuz ya da borç yükünüz varsa, önümüzdeki yıl için altının gram maliyetini 2500 TL olarak öngörün. Ancak borçla altın alınmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Elden altın alım satımının söz konusu olduğu durumlarda, yazılı bir sözleşme yapmak veya saygın bir bankayı tercih etmek akıllıca olacaktır. Bu, gereksiz anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olacaktır.” şeklinde konuştu.