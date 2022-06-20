Borcu Olanlar Dikkat! Borç Transferi Yapmayı Unutmayın!

Bankalara borcu olanlara anında borç kapatma kredisi verecek 5 banka açıklandı. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi alabileceklerdir. 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar, 50 bin TL üzeri 24 ay vadeli kredi kullanmak için aşağıdaki bankalardan işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. Banka borçlarını kapatmak ve tek bir bankadan ödemek istiyorsanız, başvurunuzu yaparken, güncel olan ihtiyaç kredisi, kredi kartı ve KMH hesap borçlarınız için işlem yapabilirsiniz.

50 bin TL'ye kadar kredi alacak kişilere, uygun faizlerle kredi veren 5 banka; Ziraat Bankası, Şekerbank, Vakıfbank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası olarak bilinmektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapmak isteyenlere bireysel müşteri olması durumunda kredi imkanı sunacaktır. Bireysel müşteriler 50 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi almak için en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek, kredi başvurusu yapabilir ve diğer bankalardaki tüm borçlarını kapatabilirler. Ziraat Bankası kredi alacak kişiler için ayrıca banka şartlarına uygun olan emeklilere de kredi vermektedir. Emekli maaşı hesapları sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Emeki maaşınızı taşıyarak hemen borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Şekerbank ve Vakıfbank

Şekerbank ve Vakıfbank üzerinden nakit kullanacak olan kişiler, diğer bankalardaki borçlarını transfer etmek istiyorsa, bu bankanın kampanyalarına katılabilir. Şekerbank ve Vakıfbank özellikle emekli olan kişilere kredi imkanı sağlar. Emekli maaşı bu bankada olan kişilere, 36 ay vadeye kadar kredi verilmektedir. 50.bin TL kredi almak için başvurunuzu bu bankadan yaparsanız, değerlendirme şube yetkisinde yapılır. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise daha uzun çalışma yöntemleri ile birlikte, kredilerini anında hesaplarına atacaklardır.

İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası

İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası'da kişilere borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklama sonrasında iş bankası ve yapı kredi bankası, aynı gün içinde kredileri hesaplarınıza atmanıza olanak sağlayacaktır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini 5 dakika içinde yapabileceklerdir. Borç kapatma kredisinde ise kredi onayını genel müdürlük vermektedir. Bu sebepten ötürü banka şubelerine giderek kredinizin başvurusunu yapın ve 1-4 iş günü bekleyin.