Borcu artmış olan vatandaşlar, kolayca kredi alabilir! PTT bir SMS mesajıyla 20.000 TL parayı hesabınıza aktaracak

PTT bir SMS mesajıyla 20.000 TL parayı hesabınıza aktaracak. Borcu artmış olan vatandaşlar, kolayca kredi alabilir! Vatandaşlar, PTT ve Aktif Bank ile işbirliği içinde başlatılan yeni kampanyayla ilgiyle takip ediyor. Acil para ihtiyacı olanlar için kaçırılamaz bir şans sunuldu. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlara 20,000 TL'ye kredi sağlanacağı duyuruldu. Düşük faizli kredi için PTT açıklma yaptı. İşte PTT İhtiyaç Kredisi için tüm ayrıntılar...

PTT Kampanya Avantajlarının Ayrıntıları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katılabileceği avantajlı kampanyanın ayrıntıları açıklandı. PTT ve Aktif Bank'ın birlikte başlattığı yeni girişimle ilgili araştırmalar sürüyor. Düşük faizli krediler, kredi notu en az 1200 puan olan kişiler için kullanılabilir. Faiz oranlarını yüzde 2,09 olarak açıklayan PTT, 20 bin TL'ye kadar acil nakit kredisi aktardığını duyurdu.

55 TL olan PTT kredi kullandırım ücretinin 36 ay vade ile müşterilerini memnun ettiğini söyledi. Acil nakit kredi kapsamındaki aylık ödemeler 613 TL olarak kabul edilmektedir. Dileyen kişiler taksit sayısını azaltmak talebinde bulunabilir.

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