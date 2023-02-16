ÖTV'siz otomobil satışında son dakika yeni karar! Açıklama yapıldı, bu model araçlar alınabilecek!

Açıklama yapıldı, bu model araçlar alınabilecek! ÖTV'siz otomobil satışında son dakika yeni karar! Araç almak üzere hazırlık yapanlar geçen sene büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu konuda yapılan uygulamalara bakıldığında sıfır araçlarda da 2. El araçlarda da çok çok yüksek fiyatlara satışların yapıldığını görmek mümkün oldu. 2023 yılına girdiğimiz bu günlerde birçok markanın araçlarında çok çok özel indirimler yapıldığını görebilmekteyiz. ÖTV’siz araç olarak satışa çıkan markaların bilinen modelleri çok uygun fiyata satışa sunulmaya başladı.

ÖTV indirimli satın alınabilecek otomobiller hangileri?

ÖTV, ülkemizde sıfır kilometre otomobil satışlarında maliyetin artmasına sebep olan etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Otomobil fiyatlarının neredeyse yarısı ÖTV olarak alınıyor. Bu durum vatandaşların araç satın alırken zorlanmasına neden oluyor. Ancak yine de ÖTV ödemeden araç alma imkanı bazı vatandaşlara hak olarak veriliyor. Bu vatandaşlar arasında belirli derecede engeli olan vatandaşlar bulunuyor. Engelli vatandaşlar ÖTV’siz araç satın alabiliyorlar. Bu vatandaşlar ÖTV ödemeden araç aldıkları gibi aileler de engelli çocuklarının üzerine ÖTV’siz araç alma imkanı sahip bulunuyor.

Son yaşananlar sonrasında Hyundai i10, Renault Clio, Renault Taliant, Seat Ibiza gibi modellerin bazı versiyonları ÖTV indirimi ile satın alınabiliyor. Bu araçların fiyatları 450.500 TL'yi geçtiğinde onlar da ÖTV'siz satın alınabilecekler listesinden çıkarılıyor.

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