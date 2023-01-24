Borçlulara müjde verildi, Banka borcunuzu kapatacak, düşük faizli, transfer kredisi başladı: 3 banka birleşti

Banka borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin uygun faiz oranları ile birlikte alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için kamu bankaları üzerinden destek verilecek. Banka borçlarınızı kapatmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, dilediğiniz zaman hızlı birşekilde kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde 5 dakika içerisinde sonuç alabilir ve istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi...

Kampanyaya katılacak olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden işlem yapacak ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bankadan kredi alabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirdikten sonra güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, 100000 TL kredi kullanabilirsiniz. 100 bin TL 24 ay vadeli almış olduğunuz kredilerde sizlere güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanacak ve onaylanan kredi haricinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara ayrı bir şekilde kredi imkanı verilecek. 50000 TL ye kadar almış olduğunuz kredilerde banka, belirli şartları uygun olan vatandaşlara 36 ay vadeli gelir belgesiz olarak kredi kullandırımı gerçekleştirmektedir. Emekli olan ve emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda da daha yüksek limitlerde kredi alabilmektedirler. başvurularınızı banka şubelerine giderek yapmak haricinde internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak, güncel olan kredi kampanyasına katılabilir ve dilediğiniz zaman nekadar onay aldığınızı görebilirsiniz.