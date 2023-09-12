Türkiye'de geçim sıkıntısı çeken bireylerin zor durumda olduğu aşikar. Bankalardan bireysel kredi almak istediklerinde fahiş faiz oranlarıyla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla nakit sorunlarını krediye başvurmadan çözemiyorlar. Sonuç olarak, birçok kişi yüksek faizli bireysel kredilerin yüküne katlanmak zorunda kalıyor. Ancak bu piyasa ortamında İş Bankası'ndan bir umut ışığı doğdu.

İş Bankası, bankalar arasında kredi faiz oranlarına ilişkin politikalarıyla öne çıkmaktadır. Ekonomi yönetimi uygulamalarında müşteri odaklı bir yaklaşım sergileyen banka, zaman zaman normlara aykırı kararlar alıyor. Diğer bankalar ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını artırma eğilimindeyken, İş Bankası kısa bir süre önce artırdığı ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz indirimi açıklayarak herkesi şaşırttı. İş Bankası yaptığı açıklamada müşterilerine artık daha düşük maliyetle kredi kullandırılacağını bildirdi. İşte detaylar.

İŞ BANKASINDAN FAİZ İNDİRİMİ

İş Bankası'nın bireysel kredi faiz oranlarıyla ilgili aldığı bu karar müşteriler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. İş Bankası daha önce ihtiyaç kredisi faiz oranını aylık yüzde 3,60'a yükseltmişti. Ancak kamu bankalarının yüzde 3,35 oranında bireysel kredi kullandırdığı bir piyasada İş Bankası, bireysel kredi kampanyası kapsamında faiz oranlarını düşürme kararı aldı. Bu yüzden, daha önce aylık yüzde 3,60 faiz oranıyla sunulan bireysel krediler artık aylık yüzde 3,15 indirimli faiz oranıyla sunuluyor.

50 BİN LİRA İÇİN ÖDEME TABLOSU

İş Bankası'nın bireysel kredi kampanyasında faiz oranı dışında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Müşteriler, azami 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine başvurmaya devam edebiliyor. BDDK'nın belirlediği esaslara göre 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredileri 36 ay içinde geri ödenebilirken, 50.000 TL ile 70.000 TL arasındaki kredilerin azami geri ödeme süresi 24 ay. Bankalardan 70.000 TL'yi aşan tutarlar için ihtiyaç kredisi kullanılamıyor.

İş Bankası, bireysel kredi kullanmak isteyen müşterileri için kredi maliyetlerini aylık yüzde 3,14 faiz oranı üzerinden hesaplıyor. Buna göre 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullananların bankaya ödeyecekleri aylık taksit tutarı 2.674 TL oluyor. Bu kredinin toplam maliyeti ise 96.280 TL.