Borçları olan kişilere müjdeli haber geldi: Devlet destekli "Borç Kapatma Kredisi" verilecek!

Borçları olan kişilere müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, borç kapatma kredisi paketi açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar geçiren vatandaşların kredi ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla kredi muslukları sonuna kadar açılmıştı. Ancak pandeminin beklenenden uzun sürmesi, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel piyasalarda yaşanan enflasyon şoku ve seçim süreci nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan kişi sayısı arttı.

Halkbank aracılığıyla verilecek olan kredi paketi sadece esnaflar için geçerli olacak. Esnafların yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle ödemelerinde sıkıntı yaşamaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz" dedi. Borçlarını ödemekte zorlanan esnaf, bu pakete başvurarak ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere 36 aya kadar vadeli borç kapatma kredisi çekebilecekler. Kredinin yıllık faizi yüzde 4 olarak açıklandı. Bu da aylık yüzde 0,40 gibi düşük bir oranla borç yapılandırma imkanı sunuyor.

Pakette sadece esnaflar için kredi düzenlemesi yapılması, diğer borçlu vatandaşları rahatsız etti. Konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlar da benzer bir kredi desteği verilmesini talep ediyorlar. Özellikle kredi paketinin 60 ay gibi uzun vadeli olmasını isteyen kişiler, bu sayede borçlarını kolay bir şekilde ödeyerek rahat bir nefes almak istediklerini belirtiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı borç kapatma kredisi paketi, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan esnaflara umut oldu. Ancak diğer borçlu vatandaşların da benzer bir kredi desteği alabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması talep ediliyor. Pandeminin neden olduğu ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için vatandaşların bu kredilerden yararlanabilmesi önem arz ediyor.